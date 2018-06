Sporen plašč Melanie Trump – skrito sporočilo ali naključje?

Melania Trump je med obiskom otrok migrantov nosila nenavaden kos oblačila

22. junij 2018 ob 08:55

Teksas - MMC RTV SLO

Ameriška prva dama Melania Trump je z izbiro plašča, ki ga je nosila med obiskom centra za pridržanje otroških migrantov v Teksasu, dvignila veliko prahu. Na hrbtni strani plašča je namreč pisalo: "Res mi je vseeno – pa tebi?"

Melania Trump, ki slovi tudi po svojem izjemnem okusu za modo, najpogosteje nosi oblačila priznanih modnih oblikovalcev. Plašč, ki ga je nosila med obiskom otroških migrantov, pa lahko za 33 evrov kupimo v poslovalnicah trgovske verige Zara.

Melanijina predstavnica za odnose z javnostmi je za BBC povedala, da se za napisom na plašču ne skriva nobeno skrito sporočilo, na družbenem omrežju Twitter pa ga je javnosti poskušal razložiti tudi njen mož Donald Trump. Zapisal je: "Zapis 'Res mi je vseeno - pa tebi?' se nanaša na medije z lažnimi novicami. Melania je spoznala, kako neiskrene in neresnične so novice v medijih, in vseeno ji je!"

A Trumpov zapis uporabnikov Twitterja ni utišal. Nekateri Melanijino potezo odobravajo, drugi pa kritizirajo. Neki uporabnik je zapisal: "Če bi Melania jakno, na katerem bi bilo zapisano to vprašanje, nosila ob kateri drugi priložnosti, bi ji 80.000 ljudi odgovorilo: 'Tudi meni ni mar.'"

Bolj kritični uporabniki so Melanio primerjali z Mario Antoaneto, ki naj bi nekoč izjavila: "Če nimajo kruha, naj pač jedo potico." Neki uporabnik je na svojem profilu zato zapisal: "Poteza prve dame je skoraj tako neokusna, kot izjava Marije Antoanete v 18. stoletju!"

Prva dama je pristala v McAllenu v Teksasu, od koder se je odpeljala v zavetišče, kjer je okoli 60 otrok iz Hondurasa in Salvadorja, starih od pet do 17 let. Njena predstavnica je po poročanju CNN-a dejala, da je želela prva dama sama videti, kakšno je dejansko stanje. Obisk naj bi bil njena zamisel, pri čemer naj bi imela podporo moža.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!