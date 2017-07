Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pred dobrim letom dni je portal Music Business Worldwide (MBW) objavil prispevek, v katerem je razkril, da Spotify (platforma, ki ni na voljo v Sloveniji) namerno zalaga svojo knjižnico z "lažnimi" izvajalci. Foto: Reuters Spotify ob tem vztrajno zanika, da ni nikoli ustvaril "lažnih" izvajalcev. Foto: Reuters Prvi mož Spotifya Daniel Ek velja za najvplivnejšega moža v svetu glasbe. Foto: Reuters "Lažni" izvajalci na platformah, kot je Spotify, vzbujajo vprašanje, kaj to pomeni za kakovost glasbene produkcije. Foto: Reuters Vrednost podjetja Spotify je ocenjena na več kot sedem milijard evrov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spotify pod udarom: ustvarjanje "lažnih" izvajalcev zaradi dobička?

Podjetje zanika obtožbe

12. julij 2017 ob 19:51

Stockholm - MMC RTV SLO

Praksa ustvarjanja glasbe posebej za to, da "uspe", se je preselila z radijskih postaj na platforme za pretakanje glasbe. Pod udarom je Spotify.

Pred dobrim letom dni je portal Music Business Worldwide (MBW) objavil prispevek, v katerem je razkril, da Spotify (platforma, ki ni na voljo v Sloveniji) namerno zalaga svojo knjižnico z "lažnimi" izvajalci. Podjetje, ki je v lasti Daniela Eka, naj bi po njihovem pisanju spodbujalo in celo plačevalo producentom, da ustvarjajo skladbe pod psevdonimi, ki jih ni mogoče izslediti. Ob tem pa so jim priložili še specifična navodila, kako ustvarjati. Vsem, ki so sprejeli njihova pravila igre, so skladbe "potisnili" na vrhove seznamov predvajanja. A iz podjetja Spotify se na navedbe MBW-ja niso takoj odzvali.

Šele dobro leto po objavi prispevka so prejšnji petek izdali sporočilo za javnost, kjer so - jasno - zanikali navedbe MBW-ja. "Nikoli nismo ustvarjali 'lažnih' izvajalcev in jih umeščali na sezname predvajanj," je dejal njihov predstavnik za stike z javnostjo za revijo Vulture. "Plačujemo avtorske honorarje za skladbe na Spotifyu. Ne lastimo si pravic. Nismo založba, vsa glasba, ki jo predvajamo, je v lasti avtorjev in založb. Njim plačujemo - ne plačujemo sami sebi," je še dodal.

Toda v izjavi za javnost niso nikjer zanikali tega, da ne obstajajo "lažni" izvajalci. V prispevku, ki so ga objavili lani, so pri MBW-ju razložili, da Spotify ustvarja eksperimentalne sezname predvajanja (kot "Piano & Chill") s skladbami izvajalcev, ki ne obstajajo. Po njihovem mnenju bi lahko tako Spotify licenciral "skladbe, narejene na zahtevo", po nižji ceni in znižal stroške za nakup glasbe (lani so - kot so navedli v svojih finančnih poročilih - avtorjem za pravice izplačali 2,17 milijarde evrov).

Glasba po meri potrošnika

Pred dvema letoma je didžej Tiësto ustvaril skladbo, kjer je prilagodil njeno hitrost potrebam poslušalcem. "Sem se pomika glasba - zdaj potrošnik ustvarja razpoloženje, in ne izvajalec," je dejal nizozemski didžej za revijo Billboard. Predstavnik za stike z javnostjo pri Spotifyu je za spletno stran NPR priznal, da "lažni" izvajalci "očitno obstajajo". Toda njihova ekipa, ki ustvarja sezname predvajanja, "programira izkušnjo".

Poslanstvo Spotifya je, da ustvarja sezname predvajanj, s katerimi želi uporabnikom olajšati proces iskanja. Tako lahko pri njih najdete sezname, kot je "RapCaviar" (ki ima 7,18 milijona naročnikov), "Today's Top Hits" (ki ima 16,32 milijona naročnikov) in sezname predvajanj, kjer lahko uporabnik najde glasbo glede na razpoloženje ("Good Vibes" ima 1,68 milijona naročnikov).

S tem posredno spreminjajo poslušalčev odnos do glasbe in odnos izvajalca do oboževalcev. "Na račun novega predstavljanja glasbe bi lahko žanr popolnoma spremenil svojo identiteto in morda celo izgubil svoj pomen," je lani zapisal pianist Neil Cowley, ko mu je ena izmed njegovih skladb prinesla dobiček, potem ko je končala na enem izmed bolj priljubljenih seznamov predvajanja na Spotifyu. "Vidim, kako mamljivo je lahko za izvajalca, da ustvari glasbo, ki ustreza določenim zahtevam."

Denar - glasbenega sveta vladar

Ustanovitelj digitalnega distributerja Audiam Jeff Price med razlogi, zakaj Spotify ustvarja izmišljene izvajalce, izpostavlja denar. "Toda edini način, kako lahko privarčujejo oz. zaslužijo denar, je, da so lastniki posnetkov in skladb. S skrivnim najemanjem izvajalcev ne bodo ustvarili dobička," je dejal Price in dodal, da takšna poteza ni vredna tveganja.

A vseeno na Spotifyevih seznamih predvajanja najdemo izvajalce - duhove -, ki obstajajo zgolj v njihovem ekosistemu. Na seznamu predvajanja "Piano & Chill" najdemo izvajalce, kot so Gabriel Parker, Charlie Key, Anna Olgica, Lo Mimieux, Greg Barley, Otto Wahl, Piotr Miteska, Karin Borg in Charles Bolt.

Urednik portala MBW Tim Ingham izpostavlja ključno vprašanje: kaj motivira Spotify? "Ljudje, s katerimi sem govoril, poudarjajo, da jih motivira varčevanje. In ko se bo pretakanje glasbe čez čas povečalo, bodo privarčevali še več," je dejal Ingham. Toda eno izmed zanimivih vprašanj je tudi, kaj to pomeni za kakovost glasbe.

Kdo so "lažni" izvajalci?

Spotify ob tem vztrajno zanika, da ni nikoli ustvaril "lažnih" izvajalcev. A kaj je "lažni" izvajalec? Če obstaja ime izvajalca in naslov skladbe - je to lažno? Če je skladbo ustvarila umetna inteligenca - je sploh resnična? Lovke do nekaj izmed "lažnih" izvajalcev segajo do dveh pravih švedskih producentov - Andreasa Romdhana in Josefa Svedlunda, je poročal MBW. A hkrati opozarjajo na razliko med njima in producenti, kot je Max Martin, čigar ime se pojavlja med lastniki avtorskih pravic. Čeprav Svedlund in Romdhane se s svojima pravima imenoma podpisujeta celo pod nekatere skladbe ameriške pevke Kelly Clarkson.

K. K.