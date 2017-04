Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Želite spoznati Dava Gahana? Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spoznajte člane zasedbe Depeche Mode!

Z MMC-jem na koncert in srečanje s skupino

4. april 2017 ob 14:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čez dober mesec v Ljubljano v okviru svoje turneje Global Spirit Tour prihajajo člani zasedbe Depeche Mode, po koncertu pa jih lahko spoznate tudi vi!

Skupina Depeche Mode je namreč sredi marca po štirih letih premora izdala nov, že 14. studijski album z 12 skladbami, pri njihovem nastajanju pa so člani prvič sodelovali s producentom Jamesom Fordom, ki je že sodeloval z zasedbami, kot so Foals, Florence & The Machine in Arctic Monkeys.

Dave Gahan, Martin Gore in Andy Fletcher sem bodo na svetovno turnejo podali 5. maja v Stockholmu, devet dni pozneje pa se bodo ustavili tudi v slovenski prestolnici.

Nagradno vprašanje:

Naštejte naslove treh skladb z novega albuma zasedbe Depeche Mode. Odgovore pričakujemo na e-naslovu mmc-nagrade@rtvslo.si do torka, 11. aprila, do 12. ure.



Z malo sreče se boste na koncert lahko odpravili tudi vi - MMC bo namreč v sodelovanju z organizatorjem ogled koncerta in srečanje s člani zasedbe (t. i. meet and greet) omogočil dvema srečnežema, ki bosta pravilno odgovorila na nagradno vprašanje. Vsak bo dobil eno vstopnico in eno prepustnico v zaodrje, kjer bo spoznal/-a člane zasedbe. Nagradna igra traja do torka, 11. aprila, do 12. ure.

