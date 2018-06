Spregovoril osramočeni oče Meghan Markle: Želel bi si biti na poroki

Thomas Markle dal prvi intervju po poroki

18. junij 2018 ob 17:43

London - MMC RTV SLO

V prvem intervjuju po poroki hčerke Meghan Markle z britanskim princem Harryjem je Thomas Markle razkril, kako ga je Harry zaprosil za hčerkino roko in kako ga je bolelo, ker je moral poroko spremljati po televiziji.

Markle je v intervjuju za britansko oddajo Good Morning Britain (GMB) dejal, da je Meghan zelo čustveno sprejela, ko ji je povedal, da je ne bo mogel pospremiti do oltarja. "Oba sta bila razočarana. Meghan je jokala, oba pa sta mi zaželela, naj pazim nase, saj da ju zelo skrbi zame. Rekla sta, da je najpomembnejše, da ozdravim."

Dnevi tik pred kraljevsko poroko 19. maja so bili za 36-letno ameriško igralko polni nepričakovane družinske drame. Thomas Markle se je odločil, da hčerki ne dela sramote in se ne udeleži poroke, potem ko je v javnost pricurljala novica, da je v zameno za denar sodeloval s paparaci.

"Zavedam se, da je bila to huda napaka. Težko to vzamem nazaj," je dejal o fotografijah, a dodal, da sta bila Meghan in Harry "zelo odpuščajoča".

Naslednji dan je sporočil, da se bo poroke vseeno udeležil - a le, če mu bodo zdravniki prižgali zeleno luč za potovanje, ker da je imel srčni napad. Dva dni pred poroko je Meghan v uradni izjavi potrdila, da je zaradi zdravstvenih težav oče ne bo pospremil do oltarja.

Je šel Thomas Markle predaleč s političnimi izjavami?

Najbolj problematičen del Marklovega intervjuja so izjave, ki se nanašajo na politiko. Člani britanske kraljeve družine se namreč dosledno držijo pravila, da v javnosti ne komentirajo politike, političnih voditeljev ali perečih političnih tem. A Markle je za GMB malce preveč razkril o Harryjevih političnih nazorih.

"Potožil sem se mu, da ne maram Donalda Trumpa, on pa mi je rekel, naj mu dam priložnost. Pa se nisem ravno strinjal s tem," je dejal Markle, ki živi na jugu Kalifornije. Ko so ga vprašali, ali meni, da je Harry Trumpov podpornik, je odgovoril: "Upam, da zdaj ni, ampak takrat, ko sva se pogovarjala o njem, pa bi lahko bil." In še na temo brexita: "Samo malo sva kramljala o tem, da je to nekaj, kar je treba preizkusiti. Ni se mi zdel ravno predan ideji, je pa bil, po mojem mnenju, odprt za eksperiment."



Namesto očeta jo je oddal princ Charles

73-letni Markle, upokojeni TV-osvetljevalec, je za GMB povedal, da je imel operacijo srca maja, da pa si je močno želel pospremiti svojo hčerko do oltarja. Marklovo vlogo je tako na veliki dan prevzel Harryjev oče, princ Charles, in Markle pravi, da je zaradi tega počaščen.

"Vsi so gledali mojo hčerko, in ne bi mogel biti ponosnejši. In kako bi lahko prosil za boljšo zamenjavo, kot je Charles? Želim si samo, da bi jaz držal svojo hčerko za roko, in ne on, sicer pa mislim, da je bilo čudovito, da je vskočil."

Thomas Markle je tako nazadnje, kot milijoni drugih po vsem svetu, poroko svoje hčerke spremljal prek malega zaslona, v penzionu, ki mu ga je poiskal prijatelj. "Zame je najbolj nesrečna stvar to, da sem postal neka opomba ob strani v enem največjih poglavij v zgodovini, ne pa oče, ki bi svojo hčerko pospremil do oltarja. To me malce vznemirja," je priznal.

"Zame je bil to zelo čustveni trenutek, jokal sem. Tako zelo sem si jo želel pospremiti do oltarja. Hotel sem ta trenutek. A sem hvaležen, da so se stvari iztekle, kot so se. Zelo sem bil ponosen. Ves svet je gledal mojo hčerko, in zelo srečen sem bil zaradi tega."

"Krasen, zanimiv fant"

O svojem 33-letnem zetu Harryju je povedal, da je "krasen, zanimiv fant", in razkril, kako ga je prosil za dovoljenje, da se poroči z njegovo hčerko. "Harry me je zaprosil za njeno roko po telefonu. Rekel sem mu: Džentelmen si, obljubi mi, da ne boš nikdar dvignil roke nad mojo hčerko, in seveda ti bom dal svoj blagoslov."

Ob tem je dodal, da je prepričan, da si bo mladi par "prej ali slej" začel prizadevati za povečanje družine, saj da si Meghan že dolgo želi otrok. "Ko je spoznala Harryja, je nenehno govorila, kako ga ljubi, tako da bo zagotovo kmalu prišlo do delanja otrok. Mislim sicer, da štorklje še ni v zraku, menim pa, da bo prej ali slej priletela."

Kaj pa poreče na to, da se je njegova hčerka poročila v kraljevo družino? "Moja punčka je bila princeska od dneva, ko je bila rojena."

Sam osebno še vedno ni spoznal nobenega člana kraljeve družine.

K. S.