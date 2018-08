Spremljajte vlogarje na dogodivščini življenja

Popotovanje

23. avgust 2018 ob 09:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ekipo vlogarjev Mal na zrak smo v Avtomobilnosti z nasveti za varno pot pospremili na avanturo življenja. Na Škotskem bodo obiskali rojstni kraj Johna Boyda Dunlopa, ki je pred 130 leti izumil prvo pnevmatiko. Svoje avanture bodo beležili v video vlogih.

5-članska popotniška ekipa Mal na zrak je zmagala na natečaju Share Dunlop Spirit, za nagrado pa se je odpravila na edinstveno pustolovščino, ki jih bo popeljala čez evropske destinacije, do končnega cilja, mesta Dreghorn na Škotskem, kjer je John Boyd Dunlop pred 130 leti izumil prvo pnevmatiko.

"Ko smo zmagali na natečaju, smo takoj zavihali rokave in se lotili dela. v Google zemljevid smo vtipkali mesto Dreghorn in poiskali vse možne znamenitosti, ki jih lahko obiščemo na poti. Izbrali smo tiste, ki bodo za nas in naše gledalce najbolj zanimive in prepričani smo, da na poti ne bo manjkalo avanturizma in zabave. Zelo se že veselimo celotnega road tripa, raziskovanja Škotske in pa seveda vožnje po 'napačni' strani ceste,“ je povedal Kristjan Kolar, vodja ekipe Mal na zrak.

Napotki za na varno pot

Še preden so se odpravili na pot, pa so v salonu vozil Mercedes-Benz prevzeli športnega terenca GLC, s katerim bodo nabirali kilometre na poti, s strani našega hišnega inštruktorja varne vožnje Andreja Brgleza pa smo jim razložili funkcije, ki jih premorejo današnji moderni avtomobili in so v pomoč pri povečanju udobja, predvsem pa pri povečanju varnosti v vozilu. Dunlopov strokovnjak Klemen Jerala pa jih je seznanil s tipičnimi napakami, ki jih danes delajo vozniki pri vožnji iz zaradi katerih prihaja do t. i. "gumi defektov.

"V pnevmatiki so nitke. Lahko poči le ena nitka, kar ne boste opazili. Med vožnjo, ko se guma pregreva, se ta razteza in krči, takrat pokajo nitka po nitko. Naredi se bula, kar pomeni, da je butilna plast znotraj presekana," peterici razloži Jerala in poda nasvet, ki ga pogosto v zadnjem času slišimo od vulkanizerjev, ki se soočajo s poškodbami pnevmatik zaradi napačnega parkiranja: "Če parkirate ob robniku, to storite previdno. Električni servo volani v novih avtomobilih so danes tako močni, da lahko poškoduješ pnevmatiko, že, če jo močneje pritisneš ob robnik. Če boste vozili čez robnike, plezajte počasi."

Kakšna so pričakovanja?

Potem, ko so dobili vse varnostne napotke, je peterica, ki jih bo tako kot Dunlopa pred 130 leti vodila želja po nenehnem odkrivanju novega in premikanje meja vsakdana, razkrila svoja pričakovanja.

Kristjan Kolar se veseli prostrane divjine, bolj severno še ni bil nikoli. Veseli se tudi preizkusa dimljenega viskija. Katja Brezovar se veseli najbolj vzhodne obale škotske, kjer so zanimivi gradovi in nacionalni parki. Žan Sterle se veseli postanka v Belgiji, kjer bodo spoznavali tudi kulinariko, Amadej Tauses pa bo v Silverstonu navijal za zmago Valentina Rossija.

V videoprispevku poglejte, kako smo jih pospremili na pot.

Gregor Prebil