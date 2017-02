Springsteen pred leti napisal skladbo za sago Harry Potter

Pesmi v filmu niso uporabili

12. februar 2017 ob 17:38

Los Angeles - MMC RTV SLO

Bruce Springsteen je v intervjuju izdal, da je pred leti napisal balado za film Harry Potter in kamen modrosti, ki pa je na koncu v prvi film o mladem čarovniku niso vključili.

Pred dnevi je pesem, ki ni izšla na nobenem studijskem albumu, postala dosegljiva za spletno poslušanje. Balada I'll Stand By You Always je postala dostopna prek kompilacije na eni izmed spletnih strani, ki so posvečene znanemu glasbeniku.

Springsteen naj bi skladbo napisal za svojega sina, v intervjuju pa je dejal, da je pesem "zelo drugačna kot preostala glasba iz moje diskografije," še poroča Rolling Stone.

Ni izdal, zakaj so producenti balado zavrnili ter se raje odločili za glasbo skladatelja Johna Williamsa, ima pa za skladbo vseeno načrte. "Želim si, da bi bila nekoč del otroškega filma."

Pesem sicer ni neposredno povezana z znano sago, ki jo je v knjižni obliki napisala pisateljica J. K. Rowling - ne vključuje namreč nikakršnih referenc z glavnimi junaki, prav tako pa ni niti neposredne povezave z zgodbo. Nekateri oboževalci so na družbenih omrežjih zapisali, da so hvaležni, da ni bila vključena v film, saj se jim zdi zelo neprimerna.

67-letni glasbenik zadnja leta veliko časa posveča svoji zapuščini. Lani je izdal avtobiografijo Born to Run, v kateri je spregovoril o vzponu v svetu glasbe, pa tudi o tem, da se spopada z depresijo. Za nagrado grammy je bil nominiran že kar 49-krat, zlati kipec pa mu je uspelo osvojiti dvajsetkrat.

P. B.