Srečanje Trumpa s Kim Kardashian. Tema? Reforma zaporov.

Zvezdnica bo zaprosila za predsedniško pomilostitev

30. maj 2018 ob 17:57

Washington - MMC RTV SLO

Meseci pogovorov med Kim Kardashian in Jaredom Kushnerjem so se očitno obrestovali – resničnostna zvezdnica, ki je očitno po novem tudi aktivistka, naj bi se namreč sestala z Donaldom Trumpom. Tema pogovorov? Reforma ameriških zaporov.

Kot poroča Vanity Fair, se je 37-letna Kardashianova s Trumpovim zetom in svetovalcem Kushnerjem večkrat pogovarjala o tej pereči temi, v sredo pa naj bi se končno tudi osebno sestala s predsednikom ZDA.

Kardashianova želi Trumpa osebno prositi za predsedniško pomilostitev Alice Marie Johnson, temnopolte Američanke, ki je bila zaradi mamil obsojena na dosmrtno zaporno kazen.

62-letna Johnsonova, danes prababica, je v zaporu že vse od leta 1996, ko je bila aretirana zaradi svojega posredovanja v trgovini z mamili.

Čeprav je šlo za nenasilni prekršek in prvo srečanje Johnsonove s policijo, so jo obsodili na dosmrtno ječo. Kardashianova je od letos dalje, ko je na Twitterju naletela na zgodbo Johnsonove, na čelu kampanje za njeno predsedniško pomilostitev in je v ta namen stopila v stik s Trumpovo hčerko Ivanko, ta pa jo je povezala s svojim možem Kushnerjem.

Bo Trump poslal samo Kushnerja?

Bela hiša sicer srečanja ni potrdila, CNN pa poroča, da se bo Kardashianova zagotovo v Zahodnem krilu Bele hiše srečala s Kushnerjem. Medtem ko Vanity Fair trdi, da jo bo varnostna služba po srečanju s Kushnerjem pospremila do Ovalne pisarne, CNN poroča, da še ni jasno, ali se bo dejansko srečala tudi s Trumpom.

Vir blizu starleti trdi, da je Kardashianova svojo misijo vzela skrajno resno in da iz srečanja ne misli narediti medijskega cirkusa in tja pripeljati kamer za svoj TV-šov ali svoje publicistke.

V nasprotju z mnogimi zvezdniki, ki glasno kritizirajo Trumpovo politiko, je soprog Kardashianove, raper Kanye West, velik oboževalec predsednika.

Njegovi nedavni tviti v podporo Trumpu in izjave, da je bilo suženjstvo prostovoljna izbira temnopoltih, so dvignili veliko prahu, Hollywood pa je Westa malodane izobčil.

Kim Kardashian sicer soprogovih političnih nazorov ne deli in je podpornica Hillary Clinton, je pa stopila možu v bran in na Twitterju kritikom sporočila, naj ne napadajo njenega soproga, ki da je vedno bil "zelo ekspresivno" in "svobodno misleče bitje".



Reforma zaporov Kushnerjeva tema

Reforma zaporov je sicer nekaj, kar je za Kushnerja še posebej pomembna tema, saj je njegov oče Charles dobro leto dni preživel v zaporu zaradi davčnih utaj in nezakonitih donacij v politični kampanji.

Kushner, ki naj bi ga očetova kazen močno prizadela, se je ob prihodu v Belo hišo zaobljubil, da bo naredil vse, da izboljša sistem zaporov, ki je v ZDA na izjemno slabem glasu.

Tako kampanja Kardashianove kot Kushnerjeva prizadevanja za reformo zaporov se sicer ne skladata s politiko Trumpove administracije do te teme. Trumpov generalni tožilec Jeff Sessions je namreč z enim svojih prvih ukrepov na položaju razveljavil Obamovo okrožnico, ki je tožilcem narekovala večjo popustljivost pri manjših prestopnikih z mamili.

K. S.