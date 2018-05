Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Brigitte in Mattia nekaj dni pred poroko leta 2006. Foto: Reuters

"Srečni časi" - Brigitte Nielsen bo pri 54 letih petič mama

Njen drugi mož je bil Sylvester Stallone

31. maj 2018 ob 16:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Danska igralka in nekdanja manekenka Brigitte Nielsen je objavila dve fotografiji, na katerih je razkrila, da je pri 54 letih visoko noseča.

Plavo- in kratkolasa igralka bo tako v zrelih letih petič postala mama – ima že štiri odrasle sinove. Na Instagramu je objavila dve fotografiji, na katerih pozira v belih oblačilih in si gladi nosečniški trebuh. Eno fotografijo je naslovila "Družina se bo povečala", drugo pa "Srečni časi" in "Pozitivne vibracije".

Otrok je sad njene ljubezni z 39-letnim Mattio Dessijem, s katerim je poročena od leta 2006. Brigitte že kmalu po poroki ni skrivala, da si kljub svoji starosti še želi naraščaj. "Otroci so moja motivacija. Po poziranju v Playboyu bova poskusila z zunajtelesno oploditvijo IVF. Vem, da so moje želje velike, a če se bodo uresničile, ne bom prosila ničesar več," je dejala leta 2008. Trajalo je očitno dolgo, deset let, a Nielsnovi se bo le uresničila velika želja.

Danska zvezdnica je zaslovela z vlogama v filmih Rocky IV in Kobra, v katerih je zaigrala ob Sylvestru Stallonu, s katerim sta se leta 1985 tudi poročila. Dve leti pozneje je bilo njune ljubezni že konec. Nielsnova ima sicer zelo razburkano zasebno življenje, saj je Dessi že njen peti mož – pred Stallonom je bila poročena s Kasperjem Windingom, za njim pa še s Sebastianom Copelandom in Raoulom Meyerjem, piše CNN.

Nielsnova ni edina zvezdnica, ki je presenetila z nosečnostjo v poznih letih. Lani je pevka Janet Jackson pri 50 letih prvič postala mama, pred kratkim pa je igralka Rachel Weisz presenetila z novico, da pri 48 letih z Danielom Craigom pričakujeta prvorojenca.

A. P. J.