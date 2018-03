Srednješolka odrecitirala 2.018 decimalk števila pi, rekorder še naprej Škrlec

12. zmagovalka je postala Gitica Jakopin

14. marec 2018 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gitica Jakopin z Gimnazije Poljane je postala zmagovalka 12. tradicionalnega tekmovanja v recitiranju števila pi. Jakopinova, ki se je tekmovanja udeležila že tretjič, je število pi odrecitirala na kar 2.018 decimalk natančno.

Zmagovalka današnjega tekmovanja je v izjavi za medije pojasnila, da se je tekmovanja najbrž udeležila zadnjič in da se je ravno zato odločila, da se bo naučila simboličnih 2018 decimalk števila. "Lahko bi se jih naučila še malo več, ampak sem jih raje toliko, da sem bila prepričana, da se ne bom zmotila," je pojasnila. Pri učenju decimalk si zapomni tiste, ki "pašejo" skupaj, naenkrat pa se je naučila po 100 decimalk.

Kot je pojasnila za STA, prvih 300 decimalk odrecitira brez razmišljanja, saj jih je že tolikokrat ponovila. "Je kot pesmica," je še razložila. Decimalke ji je lažje recitirati z zaprtimi očmi, saj je tako ne more nič zmotiti in ji pogled ne bega.

Tekmovanja na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko se je udeležilo 15 udeležencev. Drugo mesto je z recitiranjem 1009 decimalk zasedel Matej Novoselec, na tretje mesto pa se je uvrstil Bernard Čižman, ki je število pi odrecitiral na 1000 decimalk natančno.

Mama ene izmed najmlajših tekmovalk, Rebeke, ki je pri petih letih odrecitirala kar 926 decimalk, je pojasnila, da se njena hči vsak dan sama uči decimalke. "Rebeka ima en zvezek, vsak dan ga vzame v roke, se uči določeno število števk in ponavlja," je pojasnila Rebekina mama. Ob tem je še dodala, da je spomin le eden izmed njenih talentov, kjer zelo izstopa.

Število pi so tekmovalci recitirali v desetiškem številskem sistemu. Če se je tekmovalec zmotil, je napako lahko popravil. To pa je moral storiti še preden je nadaljeval recitiranje. V nasprotnem primeru je komisija prekinila recitacijo. Rekord še vedno nosi Nik Škrlec, ki je pred dvema letoma na tekmovanju odrecitiral 3.141 decimalk.

Štiričlanska komisija

Komisijo so tokrat sestavljali štirje člani, in sicer Pia Klemenc, Katarina Šipec, Miha Šifrer in Klementina Pirc. Ta je za STA pojasnila, da tekmovalci sicer že ob prijavi komisiji sporočijo, koliko decimalk naj bi na tekmovanju odrecitirali. Po njenih besedah je tako zmagala tista, ki je že ob prijavi napovedala 2.018 decimalk.

Tekmovanje v recitiranju števila pi, ki ga je organiziral študentski svet fakultete za matematiko in fiziko, je tako kot do sedaj potekalo na rojstni dan fizika Alberta Einsteina in na dan števila pi. Ta dan je namreč v ameriškem datumskem formatu zapisan kot 3/14, kar so prve tri števke števila pi.

K. K.