Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Srnin hrbet lahko postrežemo z glaziranim korenjem. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Srnin hrbet, ajdovi krapci z rožmarinovo skuto in glazirano korenje

Ideja za kosilo

23. februar 2018 ob 07:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za pripravo srninega hrbta in omake: 30 dag srninega hrbta, 8 dag slanine, sol in poper, olje, rožmarin, 2 dcl rdečega vina, žlica rozin, 1 čebula (manjša), strok česna, 10 dag masla, 2 dcl jušne osnove, lovorjev list, brinove jagode.

Sestavine za ajdove krapce: pol kilograma ajdove moke, sol, 20 dag skute, rožmarin, 20 dag masla, 1 jajce, ostra moka (za valjanje).

Sestavine za glazirano korenje: 20 dag rumenega korenja, jabolčni kis, ščep sladkorja, olje, sol, muškatni orešček.



Srnin hrbet natremo s soljo in poprom ter nasekljanim rožmarinom. Hrbet ovijemo v slanino, ga popečemo na vroči maščobi z vseh strani, nato pa vse skupaj pustimo počivati 10 minut. Na preostali maščobi prepražimo nasekljano čebulo, zadišimo česen, dodamo lovorjev list in brinove jagode ter zalijemo z vinom. Omaki dodamo še žlico rozin ter jušno osnovo, vse skupaj reduciramo do polovice.

Ajdove krapce pripravimo tako, da ajdovo moko prelijemo s slanim kropom in premešamo, vse skupaj pustimo stati, da se malo ohladi, nato dodamo jajce. Maso dobro pregnetemo. Domačo skuto malo nasolimo in ji dodamo nasekljan rožmarin, nato pomokamo delovno površino, razvaljamo testo in iz njega izrežemo kroge. V sredino kroga dodamo žlico rožmarinove skute in ga prepognemo na polovico. Ob robovih pritisnemo z vilico, da dobimo krapec. Krapce skuhamo v slanem kropu. Ko so kuhani, jih na hitro posotiramo na maslu.

Korenje olupimo, nato ga narežemo na koščke v velikosti vžigalic. Na olju prepražimo ščep sladkorja, zalijemo z jabolčnim kisom, dodamo sol in muškatni orešček ter korenje. Vse skupaj posotiramo.

K. Ši., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)