Stadion, ki ga osvetljujejo Nissanove baterije

Ponovna uporaba avtomobilskih baterij

9. julij 2018 ob 08:01

Amsterdam - MMC RTV SLO

Eno od glavnih vprašanj, ki se nam poraja ob prehodu na elektromobilnost, je, kaj se in kaj se bo dogajalo z baterijami, ki niso več primerne za uporabo v vozilih? Vsaj en odgovor nam ponuja Nissan.

Japonsko avtomobilsko podjetje je v sodelovanju s partnerji v stadion Johan Cruijff Arena v Amsterdamu vgradil 148 baterij iz električnega modela leaf. To število baterij skupaj tvori sistem, ki lahko skladišči tri megavate energije, s katero je mogoče osvetliti ne le stadiona, temveč tudi več tisoč okoliških gospodinjstev v primeru izpada energije iz omrežja. Gre za največje skladišče energije, ki je bilo kdaj vgrajeno v stavbo za komercialne namene v Evropi.

“Zaradi sistema skladiščenja energije lahko stadion bolj smotrno uporablja svojo trajnostno energijo in kot Amsterdam Energy ArenA lahko trguje z energijo iz baterij,” je povedal Henk Van Raan, direktor inovacij pri Johan Cruijff Areni. Arena ima namreč veliko električne energije, tudi v primeru izpada le-te v omrežju. Posledično lahko stadion prispeva k stabilnosti nizozemskega električnega omrežja.

Za večjo učinkovitost električnega sistema

Gre za stadion, na katerem domujeta tako nizozemska državna nogometna reprezentanca kot ekipa AFC Ajax, poleg tega pa gosti tudi številne koncerte, poslovna srečanja in druge dogodke. Vsako leto ima več kot dva milijona obiskovalcev. Vodja oddelka Nissan Energy, Francisco Carranza je ob tem povedal, da so počaščeni, da so lahko del največjega sistema skladiščenja električne energije, ki je bil razvit za komercialno stavbo. Dodal je, da ta projekt dokazuje, da lahko ponovna uporaba Nissanovih baterij za električna vozila prispeva k večji učinkovitosti celotnega električnega sistema. S tem postavljajo svoj električni ekosistem v središče trajnostne prihodnosti in posledično spreminjajo način uporabe vozil in način življenja.

Martin Macarol