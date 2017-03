Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lastnica si je zaželela barvit in ženstven dom. Foto: Celovito VIDEO Stanovanje, ki je pravo u... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stanovanje, ki je pravo uresničenje mačjih sanj

Celovita prenova z igrivim rezultatom

21. marec 2017 ob 14:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lastnica dvosobnega stanovanja si je zaželela celovite spremembe svojega bivalnega okolja v stimulativen, barvit in ženstven ambient, v katerem se bo dobro počutila.

Klasično dvosobno stanovanje je pred prenovo vsebovalo spalnico, dnevno sobo z jedilnim kotom ter ločeno kuhinjo s shrambo. Po več desetih letih je bilo potrebno korenite obnove – ne le zaradi želje po spremembi, pač pa predvsem zaradi dotrajanosti tlakov, opleskov in stavbnega pohištva.

Prenova, ki je trajala nekaj mesecev, je vsebovala rušitev predelnega zidu, menjavo parketa, glajenje in pleskanje sten ter zamenjavo vrat in nekaterih kosov pohištva. V prenovljenem stanovanju je kuhinja postala del dnevnega prostora, na katerega se naveže tudi z živahno, po meri narejeno fototapeto.

Dodatki naredijo dom

Izbrane barve, ki izhajajo iz fototapete, pa so rdeča nit celotnega stanovanja, saj si je lastnica zaželela barvit in ženstven dom. Arhitekti so zato preprosto belo pohištvo poživili z barvnimi in lesenimi elementi ter pisanimi dodatki za dom: med njimi so zaradi preozke okenske police tudi po meri narejeni priročni podstavki za cvetlične lončke.

Nekateri kosi pohištva so bili izdelani po meri, medtem ko so drugi zgolj osveženi: sedežna garnitura je na primer dobila zgolj novo podnožje, ki se bolj sklada s celoto. Prav ti poudarki pa stanovanju dodajo piko na i.

Celoten strošek obnove je, kot je povedala arhitektka Ajda Kolenbrandt, znašal 40 tisoč evrov: dobra tretjina je bila odšteta za gradbena dela, ostalo pa za opremo.

Alja Košir, Ambienti