Evropsko prvenstvo vinarjev je priložnost za dvig vinske kulture v državi kot izjemni turistični destinacij – vinski in kulinarični. Foto: Duška Lah V sklopu VinoEuro 2018 Slovenia je mogoče poskusiti odlična vina gostujočih držav, več kot 100 priznanih vinskih kleti in vinarjev. Foto: Duška Lah Najboljše vinarske nogometne reprezentance bodo od 29. maja do 2. junija v Goriških brdih, Mariboru in Murski Soboti, kjer bo potekalo evropsko prvenstvo. Foto: Duška Lah

Stari znanci slovenskih prvoligaških zelenic v vrstah vinarjev

Slovenija gosti evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu

30. maj 2018 ob 13:00

Maribor - MMC RTV SLO

Sodniška žvižga sta v Goriških brdih in v Mariboru naznanila začetek petega evropskega prvenstva vinarjev v nogometu. Gostitelji prvenstva – Slovenci – so trikratni in tudi aktualni evropski prvaki.

Na mednarodnem dogodku amaterskega nogometa na "velikem" igrišču z delno prilagojenimi pravili poleg Slovenije nastopajo še reprezentance Avstrije, Italije, Madžarske, Nemčije, Švice ter dodatni reprezentanci Češke in Portugalske, sodeluje 200 igralcev. Prvenstvo se bo končalo v soboto z zaključnimi boji v Beltincih in Murski Soboti.

V sklopu VinoEuro 2018 Slovenia je mogoče poskusiti odlična vina gostujočih držav, več kot 100 priznanih vinskih kleti in vinarjev. Evropsko prvenstvo vinarjev je tako priložnost za dvig vinske kulture v državi kot izjemni turistični destinaciji – vinski in kulinarični.

Selektor reprezentance Slovenije Sebastjan Rojs je ob tem povedal: "Slovenija, Nemčija in Madžarska so, kot tri najmočnejše ekipe na prvenstvu, skupaj v predtekmovalni skupini. Eden izmed favoritov se bo moral od medalj posloviti že po skupinskem delu. Tako smo se morali še bolje pripraviti na turnir, da pridemo vsaj kot drugi iz skupine v polfinale. V skupini A pa sta Češka in Portugalska kot novinki in neznanki, kar je tudi zanimiv razplet plesa kroglic."

Med slovenskimi vinarji najdemo tudi nekaj poznanih imen iz slovenskih prvoligaških zelenic, tudi drugi pa imajo dobre nogometne pedigreje. Na njem najdemo nekdanjega znanca slovenskih prvoligaških zelenic, ki zdaj vodi družinsko vinsko klet Ducal v Svečini Tima Do Luco. "Saj nam tudi tujci niso verjeli, da smo v ekipi res zgolj vinarji, ko pa so preverjali naše 'rodovnike', pa so ugotovili, da nič ne goljufamo in da je res tako," je povedal nogometaš.

V njihovi družbi se je znašel tudi Janez Aljančič, nekdanji igralec Domžal, Maribora, Triglava in Olimpije, ki je skupno v prvi slovenski ligi odigral 199 prvenstvenih tekem in dosegel pet golov, ter nekdanji občasni član slovenske reprezentance, ki zdaj uspešno vodi družinsko gostišče Pr’ Bizjak v Preddvoru na Gorenjskem.

Postavo dopolnjuje Boštjan Žnuderl, nekdanji mladinec in član NK-ja Maribora, s katerim je nastopil tudi v Ligi prvakov, nato pa večino kariere odigral na visoki ravni v sosednji Avstriji. Med izbrano druščino pa najdemo tudi Mateja Vrača, nekdanjega mladinca in tudi člana NK-ja Maribor, ki zdaj uspešno vodi domačo vinsko klet Vina Vračko v Juriju v občini Zgornja Kungota pri Mariboru. In še enega nekdanjega mladinca NK Maribor, ki je kariero nadaljeval v nižjih ligah v Avstriji, Gregorja Goričana.

K. K., Duška Lah, TV Slovenija