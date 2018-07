Staro za novo: Ikea po novem odkupuje rabljeno pohištvo

Prodati je mogoče le pohištvo znamke Ikea

11. julij 2018 ob 21:22

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Pri pohištvenem podjetju Ikea so v svojih avstrijskih poslovalnicah predstavili novo storitev, pri kateri svojim kupcem v zameno za dobropis nudijo odkup rabljenega pohištva.

Švedski pohištveni velikan Ikea se z odkupovanjem rabljenega pohištva pomika v smer krožnega gospodarstva. Stranke v zameno za vrnjeno Ikejino pohištvo prejmejo dobropis, ki ga lahko unovčijo pri nakupu novega pohištva. Pri Ikei so ob naznanitvi poudarili, da so so storitev zagnali zato, ker stranke danes vse hitreje menjajo pohištvo. Sami se namreč želijo oddaljiti od "linearnih mehanizmov, v katerih iz virov nastajajo odpadki".

Če torej stranka ne bo več potrebovala določenega kosa pohištva, bo ta kos lahko fotografirala in prek spletne strani posredovala Ikei. Ta ji bo odgovorila s predlogom odkupne cene, ki pa bo lahko dosegla največ 30 odstotkov zadnje veljavne prodajne cene posamičnega kosa.

Če se bo stranka s ponudbo strinjala, bo morala pohištvo pripeljati v izbrano Ikejino poslovalnico, pri tem pa bo prejela dobropis. Pohištvo bo medtem končalo v t. i. "zakladnici", kjer bo čakalo novega lastnika, ki bo moral za pohištvo odšteti prav toliko, kolikor je zanj odštela Ikea.

V švedskem pohištvenem velikanu sicer opozarjajo, da sprejemajo le sestavljeno rabljeno pohištvo v dobrem stanju in le lastne znamke. Prav tako ne bodo odkupovali določenih vrst artiklov, kot so postelje, zofe, žimnice, kuhinjsko in kopalniško pohištvo.

M. Z.