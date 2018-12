Starši namesto v posteljo pred lokal po svojega otroka

Akcija 'Heroji furajo v pižamah'

8. december 2018 ob 16:09

Akcija 'Heroji furajo v pižamah'

Pred dobrim letom je stekla akcija 'Heroji furajo v pižamah', s katero so organizatorji , pobudniki iz Zavoda Vozim in njihovi partnerji v projektu, med katere štejejo državne ustanove in druge organizacije, policija, znani Slovenci in podjetja, med katerimi sta tudi zavarovalnica Generali in Toyota Adria, ki v projektu sodeluje z avtomobili, ki so kakovostno predelani za vožnjo invalidov, hoteli prebivalce Slovenije opozoriti na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola.

Njihova glavna ciljna skupina so predvsem mladi vozniki, ki jih poskušajo opozarjati na nevarnosti, ki jim sebe in svoje sopotnike izpostavijo, če vinjeni sedejo za volan avtomobila. Pitje alkohola, predvsem v obliki načrtnega opijanja med zabavam med koncem tedna, je namreč velik problem predvsem mlade populacije, ki je poleg tega v fazi, ko rada preceni svoje vozniške sposobnosti. In če v takšnem stanju sedejo za volan avtomobila, obstaja velika možnost, da bodo povzročili prometno nesrečo s hudimi posledicami. Pobudniki akcije jih zato pozivajo, naj v vinjenem stanju nikakor ne sedejo za volan avtomobila, ampak naj raje pokličejo taksi, starše ali druge znance, ki jih bodo varno pripeljali domov. A organizatorji pozivajo tudi starše, naj se nikakor ne branijo nočne vožnje do kraja, kjer se njihovi otroci zabavajo naj jih gredo iskat in poskrbijo, da bodo njihovi otroci ali znanci varno prišli z zabave domov. In to četudi bodo zato morali sredi noči vstati iz postelje.

Žalostna statistika

Žalostna statistika namreč kaže, da je za vsako peto prometno nesrečo s smrtnim izidom še vedno kriva vinjenost voznika, vsako četrto tovrstno nesrečo pa povzročijo mladi vozniki. Tudi med smrtnimi žrtvami nesreč, pri katerih je vzrok opitost voznika, se pogosto, kar eden na vsake štiri žrtve, znajdejo mladostniki. Organizatorji akcija izpostavljajo tudi dejstvo, da dvakrat več prometnih nesreč, za katere je kriv alkohol, zgodi na podeželju, kjer so prevozi še toliko bolj odvisni od avtomobila kot v večjih mestnih naseljih. Na podeželju je namreč čutiti večje pomanjkanje taksijev in sredstev javnega prevoza, zato osebni avtomobili ostajajo nepogrešljivo prevozno sredstvo tudi na poti na zabave ob koncu tedna.

Osredotočenost na podeželje

Zavod Vozim zato akcijo v naslednjem letu osredotoča predvsem na manjše podeželske občine, za katere so pripravili celosten model, ki v lokalnem okolju združuje vse ključne deležnike in mlade, občinam pa pomagajo, da sprejmejo konkretne akcijske načrte, s katerimi bodo dosegle pozitivne spremembe. A ker ne morejo biti povsod, občin s takšno problematiko pa je veliko, so jim pripravili priročen paket korakov in orodij. V paketu, ki so ga spravili kar v škatlo v obliki plastične škatle za avtomobilsko prvo pomoč, je med drugim tudi priročnik z nasveti za ukrepe, kako doseči, da bodo slovenske ceste bolj varne.

Ključne aktivnosti, ki jih bodo Zavod Vozim in partnerji v okviru akcije Heroji furajo v pižamah izvedli v prihodnjem letu, je komentirali tudi direktor Zavoda Vozim David Razboršek, ki je povedal: "V projektu Heroji furajo v pižamah smo z odlično ekipo pripravili model, ki v lokalnem okolju združuje vse ključne deležnike. Doslej smo v sedmih slovenskih regijah sodelovali z 28 občinami, mladimi in lokalnimi odločevalci. Ker pa ne moremo biti v prav vsaki občini, smo zasnovali prvo pomoč 'Paket za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola', saj se najboljša preventiva in varnost gradi prav v lokalnem okolju. Te bomo razdelili v 50 občin in jih tako spodbudili, da naredijo korake naprej pri zagotavljanju večje prometne varnosti v svojih občinah."

Matej Rebolj