Starši pogosto krivi za slabost otrok v vozilu

Dopustniški nasveti

27. julij 2017 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slabost med vožnjo je pogostejša pri otrocih kot pri odraslih, možno pa jo je preprečiti. Zanjo so pogosto krivi starši, ki za daljše poti izbirajo povsem neprimerno hrano in pijačo.

Poletje je čas, ko se številni odpravijo na pot na dopust v oddaljene kraje. Še posebej tisti, ki imajo majhne otroke, bi morali pot skrbno načrtovati – tako postanke kot hrano in napitke. S tem lahko prihranimo marsikatero neprijetnost, kot sta slabost in bruhanje v avtomobilu.

Slabost med vožnjo je mogoče omiliti

Dve tretjini ljudi sta zaradi vožnje z avtomobilom že doživeli slabost, še posebej dovzetni zanjo pa so otroci in mladostniki. "Slabost med vožnjo je pogostejša pri otrocih kot pri odraslih. Največkrat imajo težave otroci, ki so stari od dve do 13 let," pojasnjuje Nataša Vidnar, koordinatorka Zdravstveno vzgojnega centra, ZD Maribor. Pravi, da se slabost z različnimi zaščitnimi ukrepi in veščinami da preprečiti ali vsaj omiliti. Pred potovanjem je treba omejiti uživanje težke, ocvrte hrane, predvsem pa uživanje sladkarij in sladkih pijač. "Če gremo na krajše potovanje, lahko obrok izpustimo. Vedno moramo imeti pri sebi vsaj liter navadne vode, ki jo pijemo po požirkih, ne naenkrat pol litra," pravi strokovnjakinja. Voda z okusi se zato odsvetuje. Glede alkohola mora velja ničelna toleranca.

Strokovnjakinja svetuje, da če si naredimo malico za na pot, je nikdar ne jejmo v vozilu, ampak se ustavimo na počivališču in jo pojejmo v miru, hkrati pa se še predramimo in "nahranimo možganske celice". Če imamo sendviče, naj bodo narejeni z nepokvarljivimi salamami (suha salama, pršut, trdi sir), odsvetuje se sveža salama, ki se v vročini še hitreje pokvari. "Namazi, majoneze, paštete se odsvetujejo. Priporočljivo je imeti v sendviču tudi solato, rukolo ali kakšno drugo zelenjavo, ki nas osveži," dodaja Vidnarjeva.

Gledanje v zaslon se odsvetuje

Slabost lahko pride nenadoma. Lahko nas obliva hladen znoj, čutimo bolečine v trebuhu. Če nas sili na bruhanje, ne smemo ustaviti sredi avtoceste ali kar na odstavnem pasu, ampak moramo imeti v avtomobilu za tak primer vedno plastično vrečko, ki jo lahko pozneje, ko se varno ustavimo, odvržemo tam, kjer je dovoljeno, in se nadihamo svežega zraka.

Slabost med vožnjo nastane zaradi nasprotujočih se signalov o stanju in gibanju telesa, ki ga dobijo možgani iz različnih virov – vid, receptorji mišic, ravnotežni organ, zato strokovnjaki odsvetujejo gledanje v zaslone med vožnjo. Vse več staršev otroke zamoti tako, da jim dopustijo igranje igric ali pa jim na zaslonih, postavljenih na vzglavnike prednjih sedežev, predvajajo risanke ali filme. Dokaz zato so različni testi, ki dokazujejo, da nas oblije slabost, če imamo med vožnjo glavo sklonjeno. Veliko bolje je pogled usmeriti naprej ven, skozi okno, v oddaljeno točko.

"Tako otrokom kot odraslim odsvetujem tudi branje med vožnjo," še pravi Vidnarjeva in dodaja, da slabost zlasti pri otrocih povzročajo tudi kajenje v avtomobilu in premočne dišave, vključno s parfumi. "Ti le še dodatno poslabšajo položaj."

Kaj pa, če zalepimo popek z obližem?

Tistemu, ki je nagnjen k slabosti, priporočamo izbiro zadnjega sredinskega sedeža. Pomembno je, da v avtu ni prevroče, da ga prezračimo ter da smo primerno oblečeni. Strokovnjakinja priporoča tanjša in lažja oblačila, po možnosti bombažna. Dodaja: "Če gremo na pot ponoči (ko je hladneje), vzemimo lahko odejico in imejmo pripravljeno jopico, ko se ustavimo na počivališču (v primeru slabega vremena)."

Na slabost lahko vpliva tudi slog vožnje. Bolj umirjena vožnja lahko bistveno pripomore k zmanjšanju pojavnosti slabosti. Nasvet je, da se izogibate luknjam na cestah, v gneči speljujete nežno, ne sunkovito.

Kaj pa "stare vraže," da slabost v avtomobilu preprečuje lepljenje popka z obližem? "Škodi ne, ta vraža velja že od nekdaj, ni pa dokazano, da ima kakšen učinek. Lahko poskusimo," še pravi Vidnarjeva, ki za konec svetuje, da če smo nagnjeni k slabosti, lahko v lekarni kupimo zapestne trakove, ki delujejo akupresurno, ali kupimo tablete (prehransko dopolnilo), ki vsebujejo izvleček ingverja (od treh let dalje). Že dolgo so kot preventivo žvečili korenino ingverja.

V eni od preteklih oddaj Avtomobilnost smo se posvetili higieni v avtomobilu. Zanemarjena kabina je lahko vir nečistoč in posledično sprožilec slabosti v vozilu. Če že jeste v avtomobilu, ostanke hitro pospravite ven iz kabine. Ne bo odveč, če vsake toliko časa očistite volanski obroč, prestavno ročico in pa vse predele okrog kljuk vrat.

Gregor Prebil