Ste kdaj pomislili, da bi v službo priplavali?

Zaradi naveličanosti prometnih zamaškov se je odločil za drugačno pot

11. avgust 2017 ob 18:30

München - MMC RTV SLO, Reuters

Neki Münchenčan se je tako naveličal vsakodnevne jutranje in popoldanske prometne konice, da se je odločil za drugačen način prihoda na delovno mesto - plavanje po reki Isar.

Benjamin David si kruh služi kot natakar v eni izmed številnih pivnic v bavarski prestolnici. Ker ni več želel izgubljati časa in živcev za vsakodnevno vožnjo v službo in iz nje, si je zamislil, da bo združil prijetno s koristnim in vsak dan v službo plaval.

"To je najhitrejši način prihoda na delovno mesto, poleg tega pa se v vodi tudi razgibam in osvežim," je dejal David, ki si tako vsako jutro obleče nepremočljivo obleko, v vodoodporen nahrbtnik zloži prenosni računalnik, delovno uniformo in malico ter se poda med valove reke Isar, sicer pete najdaljše reke na Bavarskem in tretjega najpomembnejšega pritoka Donave v Nemčiji.

"Pred tem sem poskusil že različne načine - kolesarjenje, vožnjo z avtobusom in vožnjo z lastnim avtomobilom. Tudi pešačil sem. A na vse omenjene načine sem prišel do službe počasneje kot zdaj, ko plavam. Koliko časa porabim po reki, je sicer odvisno tudi od toka Isarja. Danes je bil ta še posebej močan, zato sem bil v vodi le 12 minut," je dejal v petek.

Poleti je verjetno plavanje res prijetno, kaj pa pozimi, ko znajo biti nemške zime prav tako ostre in mrzle kot v Sloveniji? V zimskih mesecih se namreč temperatura vode v Isarju spusti tudi do le štirih stopinj Celzija. "Res je, zato plavam večinoma le poleti, ker me hitro zazebe. Dalo pa bi se plavati tudi pozimi, a takrat bi potreboval debelejšo obleko," je dejal.

A. P. J.