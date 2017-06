Ste vedeli da se za visokimi zidovi Kopra skriva več kot 70 zelenih oaz?

Presenečenje nad količino zelene površine v starem mestnem jedru

25. junij 2017 ob 18:52

Koper - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Koprčani so lahko ta konec tedna odkrivali skrite vrtičke starega mestnega jedra. Domiselna pobuda je na dvorišča domačinov privabila številne radovedneže.

Čeprav so bili med radovedneži večinoma domačini, je bila zelena oaza tudi zanje novost. Za visokim kamnitim zidom, v ozki mestni ulici, se namreč skriva presenetljivo velika zelenica, z bogato obloženim sadnim drevjem in bujnimi cvetlicami.

Paradižniki, bučke, jajčevci, čebula, pa tudi dišavnice in seveda trta - ob ulici, ki vodi do glavnega mestnega trga, domačini odkar pomnijo, uspešno pridelujejo vse kar potrebujejo v kuhinji.

Tako obiskovalci kot organizatorke so presenečeni nad količino zelene površine v starem mestnem jedru, ki pa je zasebna in stisnjena med zidovi hiš. "Hočemo, da ljudje ohranjanjo in skrbijo za ta zeleni raj, ne pa, da se izgublja, da ga zabetonirajo ali kakor koli spremenijo. Pospeševati želimo trajnostni razvoj mesta in ozelenitev starega mestnega jedra," je pojasnila organizatorka Tina Cotič.

Med sedmimi obiskanimi vrtovi bodo obiskovalci in strokovna komisija izbrali najlepšega - a bolj kot zmaga je pomembna spodbuda za ohranitev in širitev zelenih mestnih površin.

