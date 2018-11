Steak postreženo z zeleninim pirejem in pečenimi paprikami. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Steak v kavni marinadi s pirejem zelene

Zimska poslastica

26. november 2018 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 30 g masla, 6 g sezama, 35 g čebule, 2 stroka česna, 2 čajni žlički kave, 80 ml vode, 50 ml sojine omake, 10 ml kisa, 400 g govedine (ledje), sol in poper, čili.



V ponvi prepražimo sezamova semena in jih odstranimo iz ponve. V ponev dodamo maslo, nasekljano čebulo in strt česen in pražimo, dokler se čebula ne zmehča. V 80 ml vode skuhamo kavo in jo ohladimo.

V posodi nato zmešamo kavo, sol, poper, čili, sojino omako, vinski kis in mešanico s sezamovimi semeni, čebulo in česnom.

Polovico marinade prelijemo v polivinilasto vrečko in dodamo zrezke. Vrečko zapremo in jo nekajkrat obrnemo, da cela površina zrezkov plava v marinadi. Zrezke shranimo v hladilnik in jih mariniramo osem ur ali čez noč, vmes vrečko občasno obrnemo. Ostanek marinade prekrijemo in shranimo v hladilnik.

Zrezke vzamemo iz vrečke in jih obrišemo, toliko da z njih odstranimo marinado. Pečemo jih na vročem žaru od šest do deset minut z vsake strani, odvisno od tega, kako želimo pripravljene. Shranjeno marinado pogrejemo in jo ob serviranju prelijemo po zrezkih.

Za pire zelene: 300 g gomolja zelene, 200 g krompirja, 100 g masla, 1 dcl mleka, sol, strok česna.



Gomolj zelene olupimo in narežemo na kocke, prav tako krompir ter skupaj skuhamo do mehkega v vreli osoljeni vodi. Ko je zelena mehka, odvečno tekočino ocedimo, nekaj pa jo lahko tudi prihranimo. Vse skupaj spiriramo, dodamo maslo in mleko ter nariban strok česna, po potrebi še osolimo.

Za pečeno papriko: 200 g paprike, sol, olje.

Papriko narežemo na večje kose ter jo na vročem olju popečemo in začinimo.

Oddaja Dobro jutro (recept Lojzeta Čopa)