Steve Jobs je za uspeh potreboval Kim Kardashian

26. februar 2017 ob 15:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Postaviti avtomobilsko znamko na svetovni zemljevid je popolnoma drugače kot neko aplikacijo, ali pa tudi mobilni telefon. Ob kakovosti in posledično zadovoljstvu nad izdelkom je, sploh v svetu avtomobilizma, ključ do uspeha dober marketing.

Pri avtomobilih pomembno vlogo igra videz, nato, moč, cena, od tam naprej pa blagovna znamka. Blagovne znamke so apostoli novodobne religije - kapitalizma. Vsi se zatekamo k simbolnim vrednostim, pravi izvršni kreativni direktor Pristop Creativ Aljoša Bagola.

Proizvajalci izdelkov v marketing in promocijo vlagajo čedalje več denarja, na leto se za oglaševanje po svetu nameni 500 milijard evrov. To je znesek, s katerim se želijo oglaševalci zasidrati v glave potrošnikov. To je v avtomobilskem poslu še toliko težje, proces pa lahko traja več let ali desetletij. Marketing je eden od ključev do uveljavitve nekega izdelka in blagovne znamke.

S hroščem bo vaša hiša videti večja

Danes ima oglaševanje to moč, da je juha iz vrečke boljšega okusa, da je moda iz cenejših trgovin taka, ki jo lahko daš na Instagram in, da so avtomobili, ki so nižjega cenovnega razreda, vozijo s podobnim užitkom, kot tisti uveljavljenih in dražjih proizvajalcev. A je pri avtomobilizmu vseeno treba imeti še nekaj več.

Bagola postreže na primeru Volkswagna: "VW je bila pred pol stoletja znamka iz Nemčije z nacional socialistično ideologijo. Iz nje je VW naredil popoln hit." Volkswagen je namreč v 60-ih letih prejšnjega stoletja uspel narediti popolno revolucijo s pripovedovanjem zgodbe, ki je bila v popolnem konfliktu z njihovim potrošnikom, pravi Bagola in dodaja: "V ZDA je prišel majhen, grd, nenavaden VW hrošč, ki je moral tekmovati z limuzinami, ki so se vozile od ene do druge bencinske postaje. Pri VW so rekli, s hroščem bo vaša hiša videti večja." Stalno, načrtno oglaševanje lahko prinesene ugled, ne ponudi pa tudi užitka v vožnji, ki jo vidimo v oglasu. Zato so morali imeti pri VW tudi dobre inženirje, ki so znali narediti kakovosten izdelek.

Bagola pravi, da sta za revolucijo pomembna dva dejavnika. Najboljša in najmodernejša tehnologija, ki je sposobna spremeniti obnašanje ljudi. Na primer iphone, za katerega smo potrebovali Steva Jobsa. Na drugi stran pa „selfie“, za katerega je poskrbela starleta Kim Kardashian. Tega Jobs ni načrtoval. Bagola dodaja, da je enako v avtoindustriji. "Enzo Ferrari je dejal, da prodaja motor, avtomobil pa da zraven." Ali pa Karl Benz, ki velja za izumitelja avtomobila. Žena Karla Benza, Bertha je ustvarila PR-ovski manever, s tem, ko se je z njegovim izumom odpeljala na znamenito pot. Ljudje so se avtomobilu čudili na vsakem koraku. Vsaka revolucija torej potrebuje svojega zastavonošo. Ta revolucija je zdaj skoncentrirana pri Tesli, pravi sogovornik: "Elon Musk je vizionar tipa Steve Jobs, ki spreminja obnašanje ljudi po vsem svetu, saj pravijo, jaz pa želim voziti avtomobil na električni pogon, ampak samo zato, ker je videti tako dobro in za idejo stoji Musk."

Bagola opozarja, da vse tako enostavno v avtomobilski panogi vseeno ni: "Komponenta varnosti igra pomembno vlogo. Kljub temu da nekaj zagovarjaš desetletja, ne sme biti spodrsljaja." Torej, tveganja so večja, že s postavitvijo blagovne znamke. Bagola pravi, da lahko aplikacijo za telefon usposobi ducat pametnih mladeničev in mladenk, pripeljati delujoč avtomobil na konec proizvodnega traku pa terja infrastrukturo, ki je neprimerljiva z vsem ostalim.

Negotovo obdobje za avtomobiliste

Po njegovem mnenju bo Tesla Motors pred velikim izzivom, ker vstopa v srednji razred vozil z novim modelom, kjer pa so pravila igre povsem drugačna. Ljudje, ki imajo manjše dohodke ne bodo imeli električnih polnilnic kar doma, zato postavljajo svojo mrežo polnilnic po vsem svetu. "Teslo bo zanimivo spremljati, sploh, če jim uspe veliki met v srednji razred," pravi Bagola.

Avtomobilske znamke so v zelo negotovem obdobju, ki terja veliko proizvodnih stroškov, tudi okoljevarstvene premisleke, potrošniki smo postali občutljivi na cene v času krize. Imajo pa zaradi svoje zgodovine in seštevka vtisov, ki so nam jih dali čez desetletja, še vedno to srečo, da ostajajo zelo zaželene. "Avtomobili so še vedno statusni simbol, kar pomeni, da smo pripravljeni delati nespametne poteze, da bi te znamke še vedno vozili," pravi strokovnjak za marketing.

Slovenski sindrom

In prav tu smo Slovenci zelo predvidljivi in tesno povezani z določenimi znamkami. "Slovenski sindrom je, da se v avtomobilu v službo vozi en človek, da lošči svoj avto vsako soboto, da pri semaforju speljuje kot na letališki stezi, po principu zdaj vi, počakamo, zdaj vi, počakamo," pravi Bagola in še: "Imamo poseben odnos do avtomobilov, ki nam veliko pomenijo. To je lahko povezano zgodovinsko, zato nekatere blagovne znamke pri nas prevladujejo. Če v modernem svetu velja, da je ustno priporočilo najboljša oblika komunikacije, za katero stremijo vse blagovne znamke, potem gre pri nas priporočilo iz roda v rod. VW passat, dizel, karavan je zapisan v DNK slovenskega naroda, kar pomeni, da si praktičen, premišljen in priden."

V Avtomobilnosti smo se osredotočili na blagovne znamke.

Gregor Prebil