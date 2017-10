Steven Tyler po prekinitvi turneje: "Ne skrbite, vrnil se bom."

Pevec je moral na zdravniški poseg v ZDA

4. oktober 2017 ob 16:40

New York - MMC RTV SLO

Steven Tyler, zaradi katerega je skupina Aerosmith predčasno zaključila južnoameriško turnejo, zatrjuje, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno in da vrnitev ni vprašljiva.

Člani legendarne ameriške skupine Aerosmith so prejšnji teden sporočili, da zaradi nepričakovanih zdravstvenih težav pevca Stevena Tylerja odpovedujejo preostanek nastopov v sklopu južnoameriškega dela svoje turneje Aero-Vederci Baby!.

Kljub temu da so Aerosmithi zatrjevali, da pevčevo življenje ni ogroženo in da njegov povratek ni vprašljiv, so se hitro pojavile najrazličnejše govorice o tem, kaj se v resnici dogaja z 69-letnim rock zvezdnikom.

Po nekaj dnevih špekulacij, se je Tyler odločil, da govoricam naredi konec in razjasni vzroke za prekinitev turneje:"Dajem vam oceno odlično za kreativne špekulacije, ampak zatrjujem vam, da nisem doživel srčnega napada. Žal mi je, da smo morali skrajšati turnejo, ampak moje telo potrebuje zdravniški poseg, ki ga lahko izvede le moj zdravnik v ZDA."

Steven Tyler je hkrati opravičil vsem, ki so se nameravali udeležiti odpovedanih nastopov in obljubil, da se bo vrnil. Ob tem se je pošalil, da niti on ne more zdravja uravnavati glede na urnik nastopov. "Ko ljudje delamo načrte, se bog smeje," je dodal.

Poslovilna turneja?

Turnejo Aero-Vedeci Baby! so ameriški rockerji začeli maja v Tel-Avivu, nato pa so nastopili v številnih evropskih mestih. Uspešno so začeli tudi južnoameriški del turneje, ki pa so jo štiri koncerte pred koncem prekinile Tylerjeve zdravstvene težave. Odpovedani so bili nastopi v Braziliji, Čilu, Argentini in Mehiki.

Čeprav že samo ime namiguje na to, da gre za poslovilno turnejo Aerosmitha, pa so člani skupine glede tega nekoliko zadržani. Tyler, za katerega zaenkrat še ni znano, kdaj bo ponovno stopil na oder, je že izjavil, da bi poslovilna turneja "lahko trajala večno".

