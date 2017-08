Stevie Wonder in Green Day na festivalu, ki opozarja na odločitve svetovnih voditeljev

Global Citizen poteka v ZDA, Indiji in Nemčiji

3. avgust 2017 ob 16:11

New York - MMC RTV SLO

Stevie Wonder, Green Day, Chainsmokers, Big Sean, Anda Day, The Killers, The Lumineers, Alessia Cara so glavni nastopajoči na festivalu Global Citizen, za katerega vstopnic ni mogoče kupiti.

Eden izmed nastopajočih, Stevie Wonder, je povedal, da se bo festival zgodil v odločilnem trenutku in dodal, da posamezniki največjo ljubezen pokažemo s tem, da svoje delovanje podredimo življenjsko pomembnim vprašanjem, je povzela francoska tiskovna agencija AFP.



"Spremembe so mogoče"

Direktor festivala Hugh Evans je opomnil, da živimo v času, v katerem je treba poudariti, kako pomembni so humanitarna pomoč med državami, vlaganje v izobraževanje in boj proti revščini ter lakoti.

Letos bo ob festivalu v New Yorku prvič potekal Global Citizen Week - teden posvečen diskusijam ter filmskim, glasbenim in drugim dogodkom. Organizatorji si namreč želijo doseči čim širši krog ljudi, ki verjamejo, da so spremembe mogoče.

Združeni narodi so v svojih milenijskih razvojnih ciljih med drugim predvideli izkoreninjenje skrajne revščine in lakote, omogočiti želijo univerzalen dostop do pitne vode ter do leta 2030 zagotoviti deklicam po svetu enakopravno pravico do izobraževanja. A Evans meni, da bo zastavljene cilje zelo težko doseči, v kolikor bodo ZDA implementirale Trumpovo idejo, da bi v prihodnje za razvojno pomoč namenili tretjino manj sredstev kot doslej, okrepili pa bi izdatke za obrambo.