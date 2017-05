Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Moto podkasta je od športa do znanosti, od veselja do vesolja. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Številke so preštele do 100, oglejte si jubilejno oddajo

Prenos danes ob 19.00 na MMC TV

9. maj 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Števec podkasta Številke se bo danes ustavil pri 100, kar bodo ustvarjalci oddaje proslavili s posebno epizodo, ki bo potekala pred obiskovalci.

Voditelj oddaje Slavko Jerič je podkast začel ustvarjati januarja 2015, od takrat pa se je zvrstilo 99 oddaj (seznam vseh tem in gostov). V jubilejno oddajo je povabil tri, ki so v podkastu že gostovali - astrofizika Tomaža Zwittra, glasbenika Tomija Megliča in boksarja Dejana Zavca, ki se bodo vrteli okrog teme "edini".



Snemanje oddaje bo potekalo danes ob 19.00 na Radiu Slovenija, neposredni prenos pa si boste lahko ogledali na MMC TV.

