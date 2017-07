Sting denar od glasbene nagrade podaril za integracijo beguncev

Za integracijo mladih beguncev na Švedskem

11. julij 2017 ob 12:16

Stockholm - MMC RTV SLO

Britanski glasbenik Sting je sredstva od švedske glasbene nagrade polar namenil nepridobitnemu projektu, ki mladim beguncem na Švedskem omogoča integracijo s pomočjo glasbe.

Letošnjo nagrado polar je prejel zaradi "inovativnega prispevka h glasbi." V izjavi na svoji spletni strani je zapisal, da je globoko počaščen in neizmerno vesel, da denarno nagrado lahko podari švedski mladinski iniciativi The Songlines. V dobrodelne namene je tako podaril milijon švedskih kron oziroma dobrih sto tisoč evrov.

"Glasba lahko gradi mostove in ta projekt poudarja ključno vlogo, ki jo lahko ima glasba v zagotavljanju priložnosti mladim beguncem, da se laže povežejo z novo družbo," je še dodal 65-letnik.

Projekt The Songlines sicer vključuje mlade prosilce za azil, ki prihajajo predvsem iz Afganistana, Eritreje in Sirije. Ponuja jim različne glasbene dejavnosti, s katerimi se laže vključijo v družbo.

"Glasba je čudovito orodje za integracijo. Skozi njo se oblikujejo nova prijateljstva in razvijejo nove jezikovne spretnosti," pa je pojasnila nacionalna koordinatorka projekta Julia Sandwall. Pridobljeni denar bodo izkoristili za prirejanje glasbenih kampov, koncertov ter za nakup novih glasbil za mlade begunce.

Nagrado polar, ki jo je leta 1989 ustanovil menedžer in tekstopisec švedske popovske skupine ABBA Stig Andersson, so v preteklosti prejeli izvajalci od rocka in popa do klasične glasbe, med njimi Bob Dylan, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Björk, Ennio Morricone in Yo-Yo Ma. Letos jo je poleg Stinga prejel še džezovski saksofonist Wayne Shorter.

P. B.