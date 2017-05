Štiri turbine za najmočnejšo dizelsko petico

Najzmogljivejša dizelska različica

1. maj 2017 ob 08:31

München - MMC RTV SLO

BMW je razkril vrh dizelske ponudbe za novo petico. Za oznako 550d xDrive se skriva trilitrski šestvaljnik, ki s pomočjo štirih turbin razvije 294 kilovatov oziroma okroglih 400 "konjev".

Nov mogočni turbodizelski šestvaljnik se zdi kot odgovor na osemvaljnik skupine Volkswagen, ki v porscheju panameri in audiju Q7 zmore 310 kilovatov (422 KM) in je trenutno najmočnejši serijski dizelski stroj na trgu. Bavarski "superdizel", ki že poganja model 750d, bo na voljo tako za limuzinsko kot za karavansko izvedbo serije 5. Čeprav kaže, da dizelski stroji na svetovni ravni nimajo prihodnosti, se to zdi več kot poslovilni nastop. Obe različici namreč brez težav dosežeta elektronsko omejeno končno hitrost 250 kilometrov na uro, pri čemer prva do stotice potrebuje 4,4 sekunde, druga pa dve desetinski sekunde več. Ob tem porabita 5,9 oziroma 6,2 litra plinskega olja na 100 prevoženih kilometrov.

Štirikolesni pogon in štirikolesno krmiljenje

Poleg izjemnega stroja, ki razvije 294 kilovatov (400 KM) pri 4.400 vrtljajih na minuto in 760 Nm navora pri 2.000 vrtljajih na minuto, se model 550d xDrive pohvali tudi z 10 milimetrov nižjim športnim vzmetenjem M, štirikolesnim krmiljenjem Active Steering, izpušnim sistemom M performance in zavornim sistemom M z modrimi čeljustmi. Moč se na vsa štiri kolesa prenaša prek športnega samodejnega osemstopenjskega menjalnika steptronic.

Od drugih primerkov serije 5 ga ločijo tudi srebrni karoserijski detajli. Serijsko je obut v 19-plačna kolesa s pnevmatikami z merami 245/40 spredaj in 275/35 zadaj, na voljo pa so tudi opcijska 20-palčna s pnevmatikami z merami 245/35 spredaj in 275/30 zadaj.

Notranjost lahko krasijo športni sedeži M z usnjenim oblazinjenjem Dakota ali v kombinaciji alkantare in blaga ter športni, v usnje odet volanski obroč M.

Martin Macarol