Stolčki Frrrniture: ne le za sedenje, tudi za učenje

Izdelki mlade oblikovalke s trajnostnim sporočilom

16. februar 2017 ob 06:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Dotik z iskrenim materialom, kot je les, je dragocen v svetu, v katerem prevladujejo izdelki iz plastike," se glasi odlomek iz vizije Frrrniture.

Zgodba te slovenske znamke otroškega pohištva, ki jo prežema sporočilo trajnosti, se je začela v zadnjem letniku dodiplomskega študija industrijskega oblikovanja Lucije Vodopivc na ALUO-ju, kjer trenutno zaključuje magisterij. Kolekcijo je skicirala in oblikovala zgolj za svoje lastno veselje in sprostitev ob študiju.

Igrive risbe dobile materialno obliko

"Spomnim se občutka, ki je bil enak tistemu kot včasih, ko sem se kot otrok izgubila v svojih risbah in samo risala, kar mi je domišlija narekovala, tako so nastajali igrivi liki (smeh). Seveda sem zdaj, ko imam oblikovalsko znanje, svoje risbe in skice lahko pretvorila tudi v materialno obliko. Tudi kasneje skozi proces nastajanja izdelkov sem želela ohraniti to igrivo, otroško noto. Takrat nisem niti pomisila, da se bodo moje igrive skice prelevile v prikupne in živahne stolčke, kot jih vidimo danes," se spominja oblikovalka, ki je po naključju prek nekdanje sostanovalke spoznala Ernesta Drameta.

Že pri prvem srečanju je ob njenih skicah igrivih živalic in 3D-modelov pokazal navdušenje in dal pobudo za njihovo realizacijo. Drame iz studia Andaluzia je z Mizarstvom Florjančič sodeloval že v preteklosti in na podlagi dobrih izkušenj s korektnostjo, kakovostjo in odprtostjo do novih idej je nastala nova naveza, iz nje pa prijetno sodelovanje, pove sogovornica in doda: "Od skice do končnega izdelka je dolga in mučna pot. Brez Ernesta, mizarstva in skupnega sodelovanja ter zaupanja v idejo bi skica ostala le na papirju. To zaupanje in sodelovanje mi je na splošno zelo pomembno pri nastajanju izdelka."

Liki in barve spodbudijo otroško domišljijo

Stolčke so za preizkus njihove didaktične vrednosti predstavili v vrtcu v Domžalah, kjer so bili po pripovedovanju Vodopivčeve odzivi tako otrok kot vzgojiteljic zelo pozitivni: "Otroci vidijo v stolčkih ne samo pripomoček za sedenje, ampak tudi za igro. Prav tako so vzgojiteljicam v pomoč pri umirjanju otrok in pridobivanju njihove pozornosti. Ravno živahne barve in enostavne oblike privlačnih motivov otrokom dopuščajo prostor za lastno dojemanje likov in samega prostora. V predšolski vzgoji pomagajo spodbujati otrokovo domišljijo, saj skozi igrivo podobo postanejo del otrokovega dogajanja, kasneje pa so staršem v pomoč pri hranjenju in različnim opravilom za mizo (pisanje domačih nalog, ustvarjanje, risanje ...). To je še posebej pomembno v otrokovem razvojnem obdobju ob prehodu iz vrtca v osnovno šolo."

Visoka kakovost za trajno uporabo

Odlika izdelkov Frrrniture je poleg prikupnosti in vloge pripomočka za igro in učenje tudi njihova trajnostna naravnanost ... Pri znamki namreč poudarjajo pomembnost uporabe materialov slovenskega porekla, predvsem lesa. "Osebno vidim v lesu veliko vrednost, je del naše tradicije, okolja in nenazadnje je prvinski material, ki daje občutek toplote in domačnosti. To želim poudariti skozi svoje izdelke. Že v začetni fazi razvoja nam je bil skupni cilj izdelati izdelek s trajno vrednostjo, posledično torej visoke kakovosti. Takšen pristop mi je pomemben predvsem zato, ker živimo v svetu, ki je naravnan na čim krajši rok uporabe in je (pre)poln umetnih in neiskrenih materialov, brez zavedanja o vseh negativnih posledicah za okolje. Pri oblikovanju in izbiri barv - te so prijazne do zdravja otrok, op. a. - sem izhajala iz občutka domačnosti, igrivosti," pojasnjuje oblikovalka.

Kateri člen v Ikeini verigi smo?

Za konec smo jo poprosili še, naj nas prepriča, zakaj kupiti stolček pri Frrrniture in ne morda cenovno dostopnejšega v Ikei, denimo? "Če se odločite za nakup stolčka Frrrniture, boste s tem podprli mlado industrijsko oblikovalko, lokalno proizvodnjo in naravni material, les. Slovencem manjka občutek 'našega', izgubili smo zavest, kaj je naše, zato smo se odločili, da bomo celotno proizvodnjo ohranili v Sloveniji in delali z iskrenimi materiali. Prav tako pa verjamemo, da se bodo za nakup kolekcije Frrrniture odločili uporabniki, ki cenijo in podpirajo domačo proizvodnjo in v tem duhu vzgajajo tudi najmlajše člane družbe. Zavedamo se, da bodo ljudje še naprej kupovali v Ikei. Prav tako se zavedamo, da v tej globalni trgovski verigi vsekakor najdemo mnogo podobnih kosov pohištva, ki so cenejši in morda zaradi tega bolj dostopni. Pomembno pa se je ob takšnih nakupih vprašati, kakšno ceno za takšen nakup plača okolje in kateri po vrsti v celotni verigi je uporabnik."

Alenka Klun