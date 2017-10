Poudarki Stonic si tehniko in osnovne oblike deli z riom, a ga pri Kii raje primerjajo s sportageom.

Motorna paleta je sestavljena iz dveh bencinskih štirivaljnikov, turbobencinskega trivaljnika in turbodizelskega štirivaljnika. Njihove moči segajo od 61 do 88 kilovatov.

Stonic je Kijin odgovor na širitev malih križancev

29. oktober 2017 ob 07:22

Berlin - MMC RTV SLO

Najhitreje rastoči avtomobilski razred v Evropi so mali križanci, zato ni nič nenavadnega, da se avtomobilskim znamkam mudi vanj. Tudi Kii, ki bo v tem razredu nastopala s stonicom.

Stonic si tehnično osnovo in motorje deli z riem, kar je poleg osnovnih oblikovnih lastnosti v glavnem tudi vse, kar povezuje mala avtomobila. Pri Kii namreč, ko govorijo o stonicu, raje izhajajo iz svoje uspešnice, večjega križanca sportagea.

Po njihovih besedah bi sportage lahko označili za tigra v njegovem razredu, za stonic pa v šali pravijo, da bo v svojem razredu igral vlogo privlačnega tigrčka, ki se rad nališpa po svoje. Poleg privlačnega in videza in čustvenega nastopa ter solidne tehnike stonic zato prinaša tudi vrsto možnosti za personalizacijo, ki še povečajo njegovo privlačnost.

Prihodnja admiralska ladja

Kaj pričakujejo od stonica, nam je pojasnil Kiin evropski direktor Michael Cole. Z njim bi radi dosegli predvsem to, da bi vozniki Kio dokončno prepoznali kot znamko, ki ponuja odlične izdelke v vseh ključnih segmentih evropskega avtomobilskega trga. V zadnjih letih vidijo, da je segment SUV-B na avtomobilskem trgu med najbolj prodornimi, zato menijo, da ima stonic veliko možnosti, da postane njihova nova "admiralska ladja", torej ena njihovih največjih prodajnih uspešnic.

Kijinega evropskega direktorja smo vprašali tudi, kako bo stonic vplival na druge avtomobilske razrede. Odgovor ni tako preprost. Menijo, da bo večina kupcev stonica prišla od njihovih tekmecev. To so kupci, ki jih h Kii brez avtomobila, kakršen je stonic, morda sploh ne bi pritegnili. Po njihovih pričakovanji stonic ne bo nujno ogrozil tradicionalnega segmenta B, ki ga pri njih zastopa rio, niti križancev niro ali sportage. Menijo, da bo stonic h Kii pritegnili predvsem nove kupce. Seveda pa bi radi v okolju, ko vozniki hitro spreminjajo svoje navade in želje obdržali tudi obstoječe kupce.

Križanci ne bodo izpodrinili malih kombilimuzin

In kako se bo po Kijinih pričakovanjih razvijal avtomobilski trg? Bodo mali križanci nadomestili male avtomobile ali bodo oboji še naprej soobstajali? Segment malih križancev hitro raste, zato pri Kii menijo, da bo v prihodnjih treh ali štirih letih vsak deseti avtomobil iz tega segmenta. A največji segment na evropskem trgu vseeno ostajajo male kombilimuzine. Vozniki, ki posegajo po njih, si ne želijo nujno višjega položaja sedenja ali bolj grobih oblik križancev. Še vedno si jih veliko želi predvsem tradicionalni oziroma konvencionalni mestni avtomobil. Zato segment ne bo izginil in ne bo klonil pod navalom križancev segmenta B.

Čemu šele zdaj?

In zakaj so majhni križanci postali zanimivi šele zdaj, ko so pravzaprav zadnji avtomobilski razred, ki je doživel preobrazbo v tej smeri? Pravi razcvet športnih terencev je prišel s križanci segmenta C, se pravi z avtomobili, kot je kia sportage. Ljudje so si tedaj zares želeli štirikolesnega pogona. Ne nujno iz potreba, a tu so bili začetki te avtomobilske ponudbe. Štirikolesnemu pogonu so šele pozneje sledile tudi privlačne oblike, saj so ljudje iskali razlike med njimi, nekaj, po čemer bi bili avtomobil, za katerega so se odločili, prepoznavni. Seveda je sčasoma postalo samoumevno, da se bodo vse te smernice prenesle tudi v segment B. A v tem primeru morda ne zares iz potrebe, saj kia stonic denimo nima možnosti štirikolesnega pogona. Delež avtomobilov s štirikolesnim pogonom je v tem razredu zares zelo majhen. Bolj gre za nastop in privlačno oblikovanje. Predvsem zato so se križanci nazadnje preselili tudi v segment malih avtomobilov.

