Mala Abigal je dobila sestrico. Foto: Reuters Bryan Bowlsbey in Tammy Duckworth sta si dolgo prizadevala za družino. Foto: EPA

Štorklja obiskala ameriški senat - med službovanjem rodila prva senatorka

Veselje ob razširitvi družine

10. april 2018 ob 12:47

Washington - MMC RTV SLO

50-letna ameriška senatorka in veteranka iraške vojne brez obeh nog Tammy Duckworth je rodila drugo hčerko in tako postala prva senatorka, ki je rodila med službovanjem.

Demokratska predstavnica zvezne države Illinois in njen mož Bryan Bowlsbey, ki že imata hčerko Abigal, sta novico potrdila na Twitterju, kjer sta razkrila tudi ime drugorojenke. Poimenovala sta jo Malie Pearl, kakor je bilo ime tudi Bowlsbeyjevi prateti, ki je prav tako nosila uniformo in je v 2. svetovni vojni delala kot medicinska sestra.

"Hvaležni smo za ljubezen in podporo sorodnikov in prijateljev, pa tudi čudovitemu medicinskemu osebju, ki je storilo vse, da bi nam pomagalo na več let dolgi poti k prizadevanju za ustvarjanje naše družinice," je poudarila Duckworthova.

Senatorka je že javno spregovorila o tem, da je imela veliko težav, preden je zanosila. Hčerko Abigal je rodila pri 47 letih s pomočjo umetne oploditve, prav med kampanjo za sedež v senatu leta 2016 pa je imela tudi splav.

Ponosna, da je zaposlena mater

Do zdaj je v ameriški zgodovini devet članic kongresa rodilo med svojim mandatom, a vse so sedele v predstavniškem domu, ne v senatu. Duckworthova je sicer postavila že več mejnikov - je prva ameriška senatorka, rojena na Tajskem, in prva invalidka v senatu.

Je namreč upokojena podpolkovnica nacionalne garde, ki je leta 2004 med boji v Iraku izgubila obe nogi, ko so sestrelili njen helikopter.

V kongres je vstopila leta 2012 kot predstavnica spodnjega doma, leta 2016 pa je bila izvoljena v senat. V kongresu nastopa kot zagovornica delovnih mater in je ena izmed 23 ženskih predstavnic 100-članskega senata.

Ob rojstvu svoje druge hčerke je poudarila predvsem ekonomsko plat starševstva, ki po njenem mnenju "ne zadeva le ženske, temveč je ekonomski problem, ki zadeva vse starše - moške in ženske".

T. H.