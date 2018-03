Stormy Daniels o domnevni aferi s Trumpom: "On ve, da govorim resnico."

Nova izpoved pornografske igralke

26. marec 2018 ob 08:53

Washington - MMC RTV SLO

Pornografska igralka Stormy Daniels je v intervjuju za televizijo CBS povedala svojo zgodbo: od tega, kako so ji ponudili 130.000 ameriških dolarjev za molk, do groženj leta 2011, ko je svojo zgodbo o domnevnem razmerju s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom prodala reviji InTouch.

Danielsova, katere pravo ime je Stephanie Clifford, je v oddaji 60 Minutes voditelju Andersonu Cooperju priznala, da je leta 2016 - v zadnjih dneh predsedniške kampanje - sprejela 130.000 ameriških dolarjev (kar znese okoli 105.000 evrov), ker se je bala za svojo varnost in za varnost svoje hčerke. Priznala je, da ji Trump ni nikoli osebno grozil, a se je ob tem spomnila dogodka iz leta 2011, ko si je v Las Vegasu približal nek moški. Srečanje se je zgodilo na parkirišču, ko je na poti do telovadnice dajala otroški sedež s hčerko v avtomobil. "Pusti Trumpa pri miru. Pozabi na zgodbo." Moški je dodal, da ima lepo hčer in da bi bilo škoda, da se kaj zgodi njeni mami.

Grožnja je prišla po tem, ko je svojo zgodbo izpovedala za 15.000 ameriških dolarjev reviji InTouch (zgodbo so na koncu objavili šele letos, ker so se odgovorni pri Bauer Publishing, pod katerim deluje uredništvo revije, sprva - po grožnjah Trumpovega odvetnika Michaela Cohena - niso objavili pogovora). Danielsova je Cooperju zaupala, da po grožnji ni šla na policijo. Leta za tem je do nje pristopil odvetnik s ponudbo za molk. "Bala sem se za svojo družino in za svojo varnost," je dodala Danielsova.

Svojo zgodbo je še enkrat več povedala v televizijskem intervjuju: "Ustrezalo mi je, da ne rečem nič, toda ni OK, da so ljudje začeli govoriti, da sem lažnivka." Še enkrat je ponovila, da jo je Trump povabil v svojo hotelsko sobo na večerjo - le tri mesece za tem, ko je Melania Trump rodila Barrona -, kjer sta imela spolni odnos. "Nisem rekla ne. Nisem žrtev," je priznala in dodala, da je imela spolni odnos z njim, ker je želela priti v njegovo oddajo Vajenec in da je na to gledala kot na poslovno transakcijo.

Po usodnem srečanju sta ostala v stiku, ker ji je Trump obljubil mesto v oddaji, toda na koncu je ostala brez njega. Namesto tega je pred predsedniškimi volitvami podpisala pogodbo, s katero se je zavezala k molku. Kot je dejala, ji je to predstavljalo hiter zaslužek in skrb manj, kako hčerki pojasniti, kaj je storila. Bela hiša razmerje zanika. Trump molči. Cohen pa grozi Danielsovi s tožbo za najmanj 20 milijonov dolarjev, ker je prekršila določila pogodbe o molku, ki jo je podpisal v njegovem imenu. Če jo krši, pomeni, da zgodba o razmerju ni izmišljena.

Vse za denar ali resnico?

Odvetnik pornoigralke Michael Avenatti skuša z namigi, da o njunem srečanju obstajajo foto- in videodokazi, prepričati Trumpa, da odneha s pritiskom na njegovo stranko. Po drugi strani pa so pri New York Timesu zapisali, da se Danielsova zaveda, da lahko z zgodbo zasluži še več, kot ji je plačal Cohen (menda iz lastnega žepa in brez vednosti Trumpa). Ob tem pa so še zapisali, da Danielsova od januarja naprej služi denar s turnejo po striptiz klubih, ki nosi naslov "Naredimo Ameriko spet pohotno". Spomnimo: Trumpovo predvolilno geslo se je glasilo: "Naredimo Ameriko spet veliko."

Toda, ko jo je Cooper vprašal v intervjuju, kaj bi rada sporočila Trumpu, če gleda oddajo, mu je odvrnila: "On ve, da govorim resnico."

K. K.