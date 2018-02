Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! To je za Stamosa drugi zakon, za McHughovo pa prvi. Foto: Reuters Spoznala sta se med snemanjem serije Zakon in red. Foto: Reuters Sorodne novice "Stric Jesse" bo pri 54 letih končno tudi sam očka Dodaj v

"Stric Jesse" in 23 let mlajša igralka stopila pred oltar

Pričakujeta tudi prvega otroka

4. februar 2018 ob 14:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec John Stamos, ki je v seriji Polna hiša upodobil lik priljubljenega strica Jesseja, je kmalu po tem, ko sta z izbranko Caitlin McHugh sporočila, da pričakujeta otroka, stopil tudi pred oltar.

Z 31-letno igralko sta se v soboto poročila v Kaliforniji, poročni sprejem pa je potekal na Stamosovem domu na Beverly Hillsu.

Kot poroča ameriški tabloid People, njun sanjski poročni konec tedna ni potekal popolnoma po načrtih. Lokalna policijska enota je potrdila, da so v petek zvečer obravnavali tatvino v nevestini hotelski sobi, kjer je tat ukradel nakit v vrednosti približno 165 tisoč dolarjev. Policisti dogodek še vedno preiskujejo, v tistem času pa v sobi ni bilo ne Stamosa ne McHughove.

Zaročila sta se konec oktobra, po skoraj dveh letih zveze. "Vprašal sem jo ... Ona je rekla – da! ... In živela sva srečno do konca svojih dni," je po zaroki na Instagramu ob fotografiji s podobo Disneylanda zapisal 54-letni Stamos.

"Nosečnost se je pač zgodila. Potem sem si rekel, da zvezo preprosto morava okronati še s prstanom, ker tako mora biti. Bi se pa z njo poročil tudi brez prisotnosti tega dejavnika," je decembra pojasnil za People in dodal, da ima izbranka zelo rada Disneyland, zato jo je za roko zaprosil ravno tam.

Par se je spoznal na snemanju epizode serije Zakon in red leta 2011, a kot je v intervjuju pojasnil Stamos, ni šlo za ljubezen na prvi pogled. Takrat je bila ona še v drugem razmerju.

Igralec ima za seboj že en propadli zakon z igralko in manekenko Rebecco Romijn, s katero se je začel sestajati leta 1994, poročila sta se leta 1998, leta 2004 pa razšla. "Bil sem mlad in moje vrednote niso bile pravilno zastavljene," je pojasnil. "Vedel sem, da bo prava oseba prej ali slej prišla mimo, in sem na to tudi upal."

P. B.