Strmoglavljenje Billa O'Reillyja - neslavno slovo prvega glasu ameriške desnice

Za voditelja bile pogubne obtožbe spolnega nadlegovanja

23. april 2017 ob 20:44

New York - MMC RTV SLO

Bill O'Reilly je v svoji 40-letni karieri političnega komentatorja postal sinonimen z desnim populizmom. Oster, neposreden, politično nekorekten voditelj, ki je nad washingtonsko politiko razočaranemu ameriškemu delavskemu razredu ponudil točno to, kar so iskali.

Številni menijo, da je prav O'Reilly, ki je leta 2015 zapustil republikansko stranko in je danes registriran kot neodvisni volivec, pripomogel k vzponu Donalda Trumpa - pa čeprav se menda osebno danes ne razumeta več najbolje. A ravno konservativni populizem, ki ga je O'Reilly (skupaj s Seanom Hanityjem, Tuckerjem Carlsonom, Rushem Limbaughom in podobnimi) leta in leta populariziral in mu dajal zagon, je bil tisti, ki je rodil Trumpa.

In ravno O'Reillyju je dal Trump prvi intervju, ko je leta 2015 napovedal kandidaturo. Zdaj je O'Reillyjeve vladavine konec. 67-letni novinar, avtor in voditelj je bil po dobrih 20 letih odpuščen s Fox Newsa, kjer je vse od leta 1996 ustvarjal priljubljeno politično komentatorsko oddajo The O'Reilly Factor, v kateri je sesuval vse od demokratov do "levičarskih" medijev.

Fox se je za "obglavljenje" svojega paradnega konja verjetno odločil s težkim srcem, a je bil v to prisiljen po tem, ko je prišla na dan vsa razsežnost O'Reillyjevega spolnega nadlegovanja. Čeprav se je v zadnjih letih na O'Reillyja zgrnilo več obtožb spolnega nadlegovanja, pa je voditelju žebelj v krsto zabil članek New York Timesa, v katerem je časopis razkril, kako sta tako Fox News kot matična družba 21st Century Fox vztrajno stala ob O'Reillyju, čeprav so jih poravnave s petimi ženskami, ki so se pritožile zaradi voditeljevega neprimernega vedenja, skupaj stale kar 13 milijonov dolarjev.

Ena izmed tožnic, ki naj bi si jo O'Reilly nenehno pohotno ogledoval, je povedala, da jo je voditelj ljubkovalno klical kar "vroča čokolada", v javnost pa si ni upala, ker se je bala spletnega nadlegovanja O'Reillyjevih privržencev, piše Washington Post. Nazadnje jo je pregovorila njena odvetnica Lisa Bloom, češ ali je Roso Parks kaj zanimalo, kaj bodo rekli drugi, ko ni hotela prepustiti sedeža v avtobusu. "Naša misija je strmoglaviti Billa O'Reillyja," je bila neposredna Bloomova.

"Neutemeljena natolcevanja"

Po objavi članka 1. aprila je oddajo zapustilo več kot 50 oglaševalcev, skupine za zaščito ženskih pravic so pozvale k O'Reillyjevi takojšnji razrešitvi, ogorčenje so izrazile tudi zaposlene na Foxu. Odločitev, kaj storiti z O'Reillyjem, je bila nazadnje prepuščena družini Murdoch, ki nadzira 21st Century Fox, Rupert Murdoch in njegova sinova, James in Lachlan, pa so po interni preiskavi, ki se je za O'Reillyja izkazala za pogubno, sklenili, da ni druge možnosti, kot da sporni TV-zvezdnik odide - čeprav so mu pred kratkim podaljšali pogodbo za dve leti.

Novico je O'Reilly izvedel, ko je bil na dopustu v Italiji, kjer se je v Vatikanu srečal s papežem Frančiškom. Srečanje je organiziral newyorški nadškof, kardinal Timothy M. Dolan.

O'Reilly je v odzivu Fox Newsu pel samo hvalo in dejal, da ga močno žalosti, da so se njihove poti morale raziti "zaradi neutemeljenih natolcevanj". "Ampak to je pač neprijetna resničnost, s katero nas mora živeti kar nekaj, ki smo na očeh javnosti. Svojih let na Foxu in neprecedenčnih uspehov, ki smo jih želi, se bom vedno spominjal z velikim ponosom. Vsem zvestim gledalcem sem globoko hvaležen, kanalu Fox News pa želim samo najboljše."

Burno obdobje za Fox News

Za generacijo konservativnih, desno usmerjenih Foxovih gledalcev je O’Reilly predstavljal populistični glas, ki se je postavil po robu "politično korektnemu sporočilu pridigarskih liberalnih medijev", kot piše New York Times. Voditelj, ki je svojo oddajo uporno razglasil za "območje brez medijskega spina", je vsakodnevno Američanom stregel z domoljubjem prežet program, v katerem je krcal liberalce, feministke in vse, kar mu je šlo v nos tisti dan.

Odhod O’Reillyja je sklenil burno devetmesečno dogajanje na Foxu, ki se je moral julija lani posloviti že od izvršnega direktorja in predsednika mreže Rogerja Ailesa, potem ko je proti njemu tožbo najprej vložila nekdanja Foxova voditeljica Gretchen Carlson, tri dni pozneje pa se je javilo še šest žensk s podobnimi obtožbami. 76-letni Ailes, ki je kanal Fox News ustanovil leta 1996, je sicer služil kot medijski svetovalec republikanskim predsednikom Richardu Nixonu, Ronaldu Reaganu in Georgeu Bushu starejšemu, pomagal je tudi Rudyju Giulianiju pri županski kampanji, lani pa je bil tudi svetovalec pri kampanji Donalda Trumpa.

Potem ko je bil osramočeni Ailes prisiljen odstopiti, so Murdochovi obljubili, da bodo očistili mrežo in izboljšali kulturo na delovnem mestu, a so se kmalu vsule nove obtožbe. Aktivistke in zaposlene na Foxu so razrešitev O'Reillyja pozdravile in izrazile upanje, da se bo v mačistični korporativni kulturi končno začelo kaj premikati. A vsi niso tako optimistični in številni menijo, da se obravnava žensk na Foxu in podobnih ustanovah ne bo kaj drastično spremenila.

Kaja Sajovic