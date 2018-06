Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Fižolu porežemo konce. Foto: BoBo Dodaj v

Stročji fižol s krompirjem

Potresemo z nasekljanim peteršiljem

5. junij 2018 ob 11:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag stročjega fižola, 1 kg krompirja, 4 dag masla, 8 dag prekajene slanine, 1 strok česna, peteršilj, sol.

Fižol operemo in mu porežemo konce. Krompir olupimo in narežemo na koščke. Fižol in krompir posebej skuhamo v osoljeni vodi, odcedimo.

V kozici razpustimo maslo in popražimo cel strok česna. Česen zavržemo, dodamo na kocke narezano slanino, jo popražimo ter zabelimo fižol in krompir. Potresemo z nasekljanim peteršiljem.

Po želji skupaj s slanino prepražimo še eno na kolobarje narezano čebulo.