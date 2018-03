Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Fižol na koncu potresemo s peteršiljem in pokapamo z limetinim maslom. Dodaj v

Stročji fižol z limetinim maslom

Stročjemu fižolu porežemo konce in ga skuhamo

11. marec 2018 ob 10:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag stročjega fižola, 5 dag masla, 2 limeti, nekaj vejic peteršilja, sol, poper.

Stročjemu fižolu porežemo konce in ga skuhamo v osoljeni vodi. Nato ga prelijemo z mrzlo vodo in odcedimo. Lupinico ene limete (lahko jo zamenjamo z limono) nastrgamo, obe limeti pa ožamemo.

V kozici razpustimo maslo. Dodamo limetino lupinico in sok. Na nizki temperaturi segrevamo približno minuto. Peteršilj oplaknemo, osušimo in nasekljamo. Fižol potresemo s peteršiljem in pokapamo z limetinim maslom. Zmešamo, začinimo s sveže mletim poprom in po potrebi dosolimo. Z limetinim maslom lahko pripravimo tudi špinačo, blitvo, por, mlado čebulico ...