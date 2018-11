Stroški Melanie Trump razburjajo Američane: 174 tisoč dolarjev za 12 ur v Torontu

Večino stroškov naj bi povzročila spremljevalna ekipa

17. november 2018 ob 21:05

Washington - MMC RTV SLO

Ameriške davkoplačevalce je razburila vest, da je njihova prva dama Melania Trump ob lanskem obisku Toronta državni proračun zmanjšala za 174 tisoč dolarjev (152 tisoč evrov). In to kljub temu, da je celotno potovanje trajalo zgolj 12 ur.

Neverjetna vsota je še presegla stroške, ki so nastali ob Melanijinem poldnevnim obiskom prestižnega hotela v Kairu ob koncu Trumpove nedavne afriške turneje. Takrat se je ameriška javnost zgražala "zgolj" zaradi 95 tisoč dolarjev stroškov.

Na objavo dokumentov iz leta 2017, v katerih so navedeni stroški Melanijinega obiska Toronta, se je odzvala tudi njena predstavnica za stike z javnostjo. Po njenih besedah je bila večina od 174 tisoč dolarjev namenjena spremljevalni ekipi, ki zagotavlja varovanje, zdravstveno oskrbo, komunikacije, prevoz in druge logistične plati potovanj. "Vse to se ob uradnih potovanjih zahteva po zakonu," je povedala predstavnica.

Ameriški mediji so zatem poročali, da so kljub navedbam predstavnice za stike z javnostjo v dokumentih predsedniškega urada ob vsoti 174 tisoč dolarjev navedeni dodatni stroški v višini 18 tisoč dolarjev, ki naj bi bili namenjeni "spremljevalni ekipi". Iz dokumentov sicer ni razvidno, v katerih hotelih je bila Melania, saj so stroški opisani zgolj kot "hotelske sobe".

Melania se je v Toronto odpravila septembra lani, šlo pa je za njeno prvo uradno samostojno potovanje v vlogi ameriške prve dame. Kanadsko mesto je obiskala ob otvoritvi športnih iger, namenjenih invalidnim vojnim veteranom. Njen obisk Kanade se je začel opoldan, ko se je v hotelu za 20 minut sestala z britanskim princem Harryjem, po sprejemu ameriških veteranov, ki so sodelovali na igrah, in uradnem odprtju iger pa se je odpravila nazaj v ZDA, kjer je pristala malo po polnoči.

M. Z.