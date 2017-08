Študentje izdelali biorazgradljiv avtomobil

Avtomobil iz sladkorja

12. avgust 2017 ob 08:22

Nizozemski študentje so izdelali zelo poseben avtomobil. Ta je skoraj v celoti izdelan iz naravne smole, zaradi česa je razgradljiv. Poleg tega ne proizvaja škodljivih izpustov, a ima tudi kakšno pomanjkljivost.

Menite, da je lahko avtomobil izdelan iz sladkorja, doseže hitrost 80 kilometrov na uro in prevaža štiri ljudi? To so dokazali nizozemski študentje, ki so izdelali biorazgradljiv avtomobil, za katerega menijo, da bi lahko predstavljal korak v smeri okolju prijaznega avtomobilizma.

Lahek električni avtomobil je izdelan iz smole, pridobljene iz sladkorne pese ter prekrite z listi nizozemskega lana.

Eden od razvijalcev “sladkornega avtomobila” iz ekipe TU/Ecomotive univerze za tehnološke vede v Eindhovnu, Yanic van Riel je povedal, da le kolesa vzmetenje in elektromotor niso izdelani iz naravnih materialov.

Avtomobil, ki so ga poimenovali Lina, ima primerljivo razmerje med trdnostjo in maso s steklenimi vlakni ter tehta le 310 kilogramov. Poleg tega je opemljen z brezžično tehnologijo, ki prepozna voznika, zaradi česar bi lahko bil primeren za storitve deljene uporabe – car sharing.

Ni brez pomanjkljivosti

Toda vodja projekta, Noud van de Gevel je dodal, da prototip ni pripravljen na preizkusne trke, saj material iz katerega je izdelan, se ob trku ne bi zvil kot kovina, temveč bi preprosto počil. Zahteve po zmanjševanju onesnaževanja in boj proti podnebnim spremembam silijo proizvajalce k iskanju novih rešitev, ki pa za izvedbo praviloma zahtevajo veliko količino energije. Pristavil je še, da se energija, ki jo danes prihranimo med vožnjo, navadno porabi v fazi proizvodnje.

Ekipa TU/Ecomotive želi lino še letos preizkusiti na cesti, pri čemer mora počakati na zeleno luč nizozemske uprave za promet.

