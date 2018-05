Subvencionirali bi nakup varnega vozila

Predvolilne obljube, 3. del

30. maj 2018 ob 09:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nekatere stranke bi bile pripravljene subvencionirati nakup avtomobila z varnostnimi asistenčnimi sistemi, ki dokazano pomagajo preprečevati nesreče.

Medtem ko je nakup 100-odstotno električnega avtomobila v Sloveniji nagrajen s 7.500 evri subvencije, pa subvencije za izbiro varnostnih asistenčnih sistemov, kot je samodejno zaviranje v sili (AEB) pri nas še ne poznamo. AEB je ena izmed najučinkovitejših varnostnih tehnologij, ki je vse pogosteje del novih, modernih avtomobilov. Tehnologija ob pomoči različnih sistemov zazna hitro približevanje oviri pred avtom. Če voznik ne zavira pravočasno, začne samodejno zavirati, kar močno zmanjša ali celo prepreči naletni trk. Raziskave so tudi sicer pokazale, da se je število naletov od zadaj z vozili s tovrstnimi sistemi močno zmanjšalo. Stranke smo pred volitvami vprašali tudi o naklonjenosti do kolesarjenja in kaznovalne politike do uporabe mobilnega telefona med vožnjo.

Na Avtomobilnosti smo političnim strankam, ki se potegujejo za vstop v parlament, postavili vprašanja, vezana na mobilnost na splošno, ki smo jo razdelili v štiri sklope. V prvem sklopu smo obdelali obljube v povezavi s cestno infrastrukturo, v drugem smo se osredinili na zakonodajo in kaznovalno politiko, v tretjem pa smo se posvetili varnosti. Vprašanja smo zastavili vsem strankam, žal nam niso vse odgovorile. Stranke so morale na vsako vprašanje odgovoriti z da ali ne, če so želele, pa so lahko v največ 350 znakih tudi dodatno pojasnile svoj odgovor - njihove odgovore oziroma pojasnila si lahko preberete spodaj.

Boste uvedli subvencije za nakup avtomobilov z višjo ravnjo aktivne varnosti - takih, ki ponujajo na primer sistem za samodejno zaviranje v sili, za zaznavo vozila v mrtvem kotu ipd.?

SLS: Prihranki v zdravstveni blagajni bi namreč več kot kompenzirali stroške teh subvencij.

SDS: Spodbujali bomo večjo uporabo varnejših vozil na posreden način.

SSN: Subvencionirali bomo le ekološka vozila, varna vozila pa uzakonili.

LMŠ: Tovrstni avtomobili počasi postajajo standard. Bolj smiselno se nam zdi prek različnih modelov subvencionirati nakup električnih vozil, saj je promet eden glavnih onesnaževalcev zraka.

SAB: Podprli bi uvedbo subvencije za čistejša vozila.

Boste povečali finančne vire za izboljšanje kolesarskih cest tako v urbanih kot turističnih krajih?

SLS: Da, gre za spodbujanje zdravega življenja, zmanjšanje emisij in bogatitev turistične ponudbe.

SDS: Za te namene obstajajo evropski viri, ki so bili doslej premalo izkoriščeni.

SMC: V SMC-ju spodbujamo trajnostne oblike mobilnosti (npr. kolo, železniški potniški promet).

Ukrep v programu SMC-ja: Zgradnja 725 km medkrajevnih kolesarskih poti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.

Ukrep v programu SMC-ja: Posodobitev obstoječega železniškega omrežja in postopna preusmeritev tranzitnega tovornega prometa na železnice.

LMŠ: Veliko sredstev za prenovo in gradnjo kolesarske infrastrukture se da pridobiti prek evropskih skladov, občine morajo imeti samo sprejete prometne strategije.

SAB: To se financira v glavnem iz občinskih proračunov.

Boste uvedli izrek kazenskih točk za nepravilno telefoniranje med vožnjo?

SLS: Tudi tu je bolje uvesti preventivne ukrepe kot kaznovalne. Prostoročne naprave za telefoniranje so vse bolj razširjene in morajo v naslednjih letih postati del obvezne opreme v vozilu.

SDS: Uporaba telefona med vožnjo brez ustrezne opreme je eden večjih dejavnikov tveganja za prometne nesreče.

NSi: Kot kaže, zgolj izrečena globa ne zaleže, saj številni vozniki množično telefonirajo med vožnjo, kar je nesprejemljivo z vidika varnosti.

SMC: Zagotavljanje večje varnosti pri vožnji je ključnega pomena za udeležence v prometu.

SSN: A z minimalnim številom kazenskih točk.

DeSUS: V to smer se je že razmišljalo, podpiramo ukrepe, ki so jih predlagali v stroki in Agenciji za varnost v prometu.

LMŠ: Denarne kazni za tovrstno početje so. Bi pa uvedli kazenske točke za nepravilno telefoniranje med vožnjo, če je oseba v treh letih večkrat kaznovana za ta prekršek. Res je, da uporaba telefona med vožnjo postaja velik problem. Pa ne samo telefoniranje, temveč tudi pošiljanje SMS-sporočil, pregledovanje socialnih omrežij, elektronske pošte ipd.

SD: Odgovor ni vedno samo v strožjih kaznih. Študija, ki jo je pripravila Agencija za varnost v prometu, je bila za vse, ki spremljamo, zelo poučna.

