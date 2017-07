Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pred serviranjem poševno prerežemo. Foto: Dobor jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Surovi pisani zavitki

Odličen prigrizek za poletne dni

27. julij 2017 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 sveža lista zelja ali solate oz. po želji (blitva, radič, vinska trta …) za podlago, avokado narezan na rezine, enega ali dva korenčka narezana na palčke, 4 redkvice narezane na rezine, 2 pesti tanko narezanega rdečega zelja, 2 pesti tanko narezane rdeče čebule, kumarica narezana na palčke.

Omaka: žlico arašidovega masla pomešamo s sokom ene limete in 4 žlicami tople vode.



Liste zelenjave za podlago operemo in osušimo. Po želji jih tanko premažemo z oljčnim oljem in rahlo solimo. Pripravljeno in narezano zelenjavo naložimo vodoravno na spodnji del lista, prelijemo z omako in prepognemo stranske robove. Cel list od spodaj navzgor zvijemo in zavitek ovijemo v papir za prehrano. Zavijemo "kot bombon".

Lahko pustimo v hladilniku dve uri, da se zavitek lepo uleže. Pred serviranjem poševno prerežemo.

Sa. J., recept Mojce Cepuš (oddaja Dobro jutro)