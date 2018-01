Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 30 glasov Ocenite to novico! Pravijo ji tudi babica v vrhunski formi, ima namreč že šest vnukov, starih od 12 do 23 let. Foto: Reuters Somersova se je vtisnila v spomin oboževalcem serije Korak za korakom po vlogi Carol Foster Lambert. Foto: Reuters Dodaj v

Suzanne Somers podprla Trumpa: Zdaj pa je konec moje kariere

Igralka naklonjena Trumpovi politiki

23. januar 2018 ob 21:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Suzanne Somers je svoj pečat v Hollywoodu pustila v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je postala nepogrešljiv del humoristične serije Korak za korakom. Danes pa velja za eno večjih podpornic ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

71-letna igralka se ne ozira več, kaj si ljudje mislijo o njenem spogledovanju s Trumpovo politiko in kaj lahko to pomeni za njeno kariero. Po večerji z možem Alanom Hamelom so jo ustavili leteči reporterji tabloidnega portala TMZ in jo povprašali o njenem pogledu na trenutno politično stanje. Odvrnila jim je, da bi se morali politiki "zbrati" in da brez težav izraža podporo Trumpu.

"Zadovoljna sem z njim. Vesela sem, da gre našemu gospodarskemu sektorju veliko bolje," je povedala za TMZ in v smehu nadaljevala: "Zdaj pa je konec moje kariere."

To ni prvič, da je zvezdnica serije Korak za korakom in tudi ena izmed nekdanjih tekmovalk v šovu Zvezde plešejo spregovorila o svojih političnih prepričanjih. Leta 2012 je tako v pogovoru za spletni portal Huffington Post razlagala, da je politika za njo "zelo osebna": "Sem neodvisna in volim za kandidata, nikoli za stranko."

Dve leti zatem je označila administracijo Baracka Obame za "najbolj deljivo", odkar je na tem svetu. "In postala je deljiva v industriji, kjer, če nisi del te skupine, je verjetno bolje, če zadržiš svoje misli zase," je dejala v nekem pogovoru za Fox Business Network.

Borka za svoje pravice

Somersova je svoj čas veljala za precej samosvojo igralko. Med letoma 1977 in 1981 je igrala v humoristični seriji Trije so družba, toda ko je zahtevala, da dobi enako plačilo kot njen soigralec (danes že pokojni) John Ritter, so jo odpustili. Čeprav je zaradi svoje vloge Chrissy Snow prejela kar nekaj nagrad. "To, da so me odpustili samo zato, ker sem prosila za povišico, ni bilo pošteno. Toda pristala sem na nogah in mi je šlo kar O. K.," je dejala leta 2015 v pogovoru za Hollywood Reporter.

K. K.