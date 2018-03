Poudarki Jimny je avtomobil iz drugega časa

Suzuki jimny 1,3: iz drugega časa

Test poslavljajoče serije

25. marec 2018 ob 16:32

Jimnyjev naslednik je že na poti in roko na srce je res skrajni čas za to. Objektivno gledano je namreč ta mali suzuki iz nekega povsem drugega časa.

Da je zastarel, je morda nekoliko pregroba trditev, kajti vendarle gre za terensko specialko, a resnici na ljubo ne moremo mimo dejstva, da jimny ne paše v družbo aktualnih avtov na trgu - pa se sploh ne rabimo spustiti na varnostni vidik. Smerna stabilnost je porazna, avto ves čas poskakuje, in redno smo se zalotili, da smo vozili počasneje od omejitev, kajti že pri 80 kilometrih na uro so vrtljaji v primerjavi z današnjimi turbo motorji nenormalno visoki, hrupa pa nenormalno veliko. Pa tudi … položaj za volanom je nenastavljiv, voznik sedi stisnjen k vratom, stikala so “vintage”, oprema avta pa … hm, saj jimny ničesar nima.

Tokratni testni avto je pač terenec, ki je na ceste pripeljal letal 1998, ki pa niti takrat ni prinesel posebej opaznega napredka v primerjavi s terencem, ki je svojo pot začel že leta 1981. Res se sliši grobo, a jimny je praktično 40 let star klasik.

In verjetno si že mislite, da je to eden tistih prispevkov, ki se začnejo s hudo kritiko, končajo pa z ekstremno hvalo. No, pa poskusimo …

Seveda je takoj jasno, da bomo jimnyja lahko pozitivno prikazali kvečjemu na gozdnih cestah, na tistih najbolj ozkih in najbolj strmih. V teh razmerah se jimny obnese bolje kot veliki terenci, ki so pogosto preglomazni in ves čas drsajo ob vejevje in jih je tako težko obrniti, ko recimo naletite na podrto smreko iz nedavnega vetroloma.

Seveda smo za jimnyja lahko prepričani, da je na terenu zmogljivejši od modernih šminkerskih SUV-jev brez reduktorja. A koliko boljši je? Zagotovo dovolj, da bo še dolgo navduševal tiste, ki službujejo v gozdu, jimny je namreč odlično orodje za slovenske lovce, gozdarje …

A zdrava pamet svetuje, da upoštevajmo dejstvo, da moramo majhen 1,3-litrski bencinski motor recimo v blatu vendarle vzeti nekoliko z rezervo, ne glede na reduktor, v večini primerov pa bodo številni mali SUV-ji delo opravili dovolj dobro. Ocenjujemo torej, da je jimny od vsakdanje prijaznejših SUV-jev občutno boljši kvečjemu tam, kjer se v skladu z okoljevarstvenimi pravili ne smemo voziti. Saj bi bil za priporočiti, a kaj ko stane 17.000 evrov, torej toliko kot recimo vitara. Vzemite raje vitaro.

Ključni tehnični podatki:



- na testu Suzuki Jimny (1.3, 4WD, style)

Mere:

- dolžina: 3,5 m

- medosna razdalja: 2,2 m

- obračalni krog: 9,7 m

- oddaljenost od tal: 19 cm

- prtljažnik: 133 l

- masa: 1135 kg

Pogon:

- 1,3-litrski 4-valjni bencinski motor

- moč: 62 kW

- navor: 110 Nm

- 5-stopenjski ročni menjalnik

- pogon na vsa štiri kolesa

- pnevmatike: 205/70 R15

- poraba: 8,3 l/100 km = 10 EUR/100km

- posoda za gorivo: 40 l

- doseg: 481 km

- izpusti CO2: 162 g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 16674 EUR

- stroški finančnega leasinga: 1870 EUR/5 let

- stroški registracije: 4349 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 726 EUR/5 let

- stroški goriva: 8136 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 347 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 8367 EUR

- stroški skupaj: 401 EUR/mesec

