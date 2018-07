Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Lamarja slavijo tako kritiki kot poslušalci. Foto: EPA Leta 1987 v Comptonu v Kaliforniji rojeni Kendrick Lamar (z rojstnim imenom Kendrick Duckworth) je postal prvi neklasični ali nedžezovski glasbenik, ki je prejel prestižno Pulitzerjevo nagrado. Foto: EPA Sorodne novice Kendrick Lamar in njegova zgodovinska osvojitev Pulitzerjeve nagrade Dodaj v

Svarilo Lamarja belcem o neprimernosti uporabe kletvice na črko n

Raper razdvojil javnost

2. julij 2018 ob 16:12

New York - MMC RTV SLO

Po mesecih tišine se je raper Kendrick Lamar le oglasil in stvar razložil vsem, ki niso razumeli, zakaj je z odra odslovil oboževalko, ki je na njegovem koncertu ponavljala kletvico "ni***".

Incident se je zgodil, ko je mlado dekle po imenu Delaney povabil med svojim koncertom na festivalu Hangout Fest v Gulf Shoresu v Alabami na oder. Začel je z izvajanjem skladbe m.A.A.d. City iz leta 2012, ko je oboževalka poleg njega ponavljala besede in večkrat izrekla besedo "ni***". Občinstvo jo je vmes začelo izžvižgavati, medtem ko je Lamar prekinil z rapanjem in ji dejal, da mora izpuščati besedo.

"A nisem dovolj 'kul' zate? Kaj je s tabo, brat," ga je vprašala. Raper jo je na koncu odslovil z odra. A poteza ni bila nepremišljena. "Naj to povem na najbolj preprost način. Na tem svetu sem že 30 let in ogromno stvari se je že pojavilo, za katere so mi belci dali vedeti, da jih ne morem dobiti. Posojil pod dobrimi pogoji. Kupiti hiše v urbanem mestu. Toliko 'tega ne moreš' – pa naj bo od blizu ali od daleč. Če torej rečem, da je ni*** moja beseda, mi pustite to eno besedo, naj bo prosim samo naša," je dejal Lamar – s Pulitzerjevo nagrado nagrajen poet hiphopa – v intervjuju za revijo Vanity Fair.

Raperjev prvi odziv je na družbenih omrežjih sprožil pravo razpravo, saj so se ljudje začeli spraševati, ali je žaljiva uporaba omenjene sporne besede, glede na to, da je del njegove skladbe. Kmalu po koncertu se je oglasila igralka Whoopi Goldberg, ki je v oddaji The View dejala: "Mislim, da je ne bi smel odsloviti. Beseda je del njegovega besedila ... Ne zapiši je, če nočeš, da jo ljudje uporabljajo."

Na Twitterju pa so se pojavili zapisi, kot so besede uporabnika Femi Abodundeja: "Hiphop je trenutno vodilni žanr na svetu. Ljudje vseh ras in iz vseh držav uporabljajo besedo na črko n. In v številnih nerasističnih kontekstih." Spet drugi so nasprotovali uporabi besede, če pride iz ust belcev.

