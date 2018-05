Švedi priznavajo: "Tradicionalne mesne kroglice v resnici turške"

Priznanje sprožilo burne odzive na družbenih omrežjih

3. maj 2018 ob 20:58

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Turki so se z navdušenjem odzvali na priznanje Švedov, da je švedska nacionalna jed v resnici turškega izvora, ki je na sever prišla šele v 18. stoletju.

"Švedske mesne kroglice v resnici temeljijo na receptu, ki ga je kralj Karel XII. iz Turčije prinesel v zgodnjem 18. stoletju. Držimo se dejstev!" so zapisali na uradnem Twitterjevem profilu Švedske, ki ga upravlja spletna stran sweden.se, financirana od švedskega instituta, ministrstva za zunanje zadeve, ministrstva za kulturo in drugih švedskih ustanov. Številni Turki so priznanje označili za uradno in pozdravili švedsko potezo.

Karel XII. je švedski prestol zasedel leta 1697, ko je bil star le 15 let. Tri leta pozneje so Danska, Saška, Poljska in Rusija družno sklenile zavezništvo proti Švedski, prepričane, da bodo zaradi Karlove mladosti in neizkušenosti zlahka zmagale in se tako polastile švedskih ozemelj. Po uvodnih uspehih švedske vojske je Karel leta 1709 doživel hud poraz proti Rusiji in se potem z majhnim spremstvom umaknil na jug, v turško cesarstvo, kjer je ostal pet let, od tega je eno leto prebil v priporu v Carigradu.

Preden se je vrnil v domovino, se je tako imel priložnost pobližje spoznati s turško kulinariko, ki jo je nato prinesel tudi v domače kraje. Več turških medijev je ob tem opozorilo, da v 18. stoletju na Švedsko niso prišle le mesne kroglice, v Turčiji imenovane kofte, temveč je kralj, ki je bil nato v boju ustreljen leta 1718, s seboj v domovino prinesel še kavna zrna, turške sarme in druge jedi.

Navdušeni Turki, presenečeni Švedi

Odzivi na priznanje so bili precej burni. Če so Turki objavo sprejeli z navdušenjem, je bilo veliko Švedov ob novici presenečenih. Med drugim se je kar nekaj uporabnikov družbenih omrežij in medijev v šali spraševalo, kaj to pomeni za švedsko pohištveno podjetje Ikea, ki v svojih samopostrežnih restavracijah mesne kroglice, ki so pravi prodajni hit, ponuja kot glavno švedsko nacionalno jed.

Švedske mesne kroglice so ob odprtju prve Ikeine poslovalnice leta 2005 v Turčiji nemudoma postale zelo priljubljene, številni pa so že takrat opozarjali na podobnost med švedsko in turško mesno jedjo.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM — Sweden.se (@swedense) April 28, 2018

M. Z.