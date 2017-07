Švedinjam prekipelo – naslednje leto prvi glasbeni festival brez moških

Idejo je spodbudilo nedavno dogajanje na festivalu Bråvalla

5. julij 2017 ob 15:39

Stockholm - MMC RTV SLO

Švedska komičarka Emma Knyckare namerava organizirati glasbeni festival brez moških. Gre za odgovor na dogajanja na glasbenem festivalu Bråvalla, kjer je bila policija obveščena o štirih posilstvih in 23 spolnih napadih.

"Kaj menite o tem, da bi pripravili festival, kjer so dobrodošli samo nemoški," je tvitnila Emma Knyckare po tem, ko so v javnosti zakrožile novice, da je največjega švedskega festivala naslednje leto ne bo. Dodala je, da se bo festival odvijal, dokler se "vsi moški ne bodo naučili, kako se obnašati."

Dan po objavi na Twitterju, je potrdila svoje načrte in dodala, da bo prvi "brezmoški" švedski festival luč ugledal naslednje poletje. Po poročanju BBC-ja namerava komičarka v naslednjih dneh sestaviti ekipo organizatorjev in vodij projektov, o nadaljnjih korakih pa bo javnost obveščena, ko bo čas za to.

Knyckare, ki dela tudi kot radijska voditeljica, je očitke, da je prepoved vstopa za moške nepravična, zavrnila. Za švedski časopis Aftonbladet je povedala: "Zdi se, da je neprestana diskriminacija žensk sprejemljiva, zato se mi tridnevna diskriminacija moških ne zdi sporna."

Odpoved festivala zaradi spolnih napadov

Švedsko so pretekli konec tedna preplavile novice o deviantnem vedenju na njihovem največjem glasbenem festivalu. Prijave policiji v mestu Östergötland o štirih posilstvih in 23 spolnih napadih so prisilile organizatorje, da so odpovedali festival Bråvalla prihodnje leto. S podobnimi težavami so se ukvarjali tudi na lanski izvedbi festivala, kar so obtoževali tudi nastopajoči glasbeniki.

Organizatorji festivala so po vsem izjavili: "Besede ne morejo opisati, kako zelo žalostni smo, dogodke resno obžalujemo in jih obsojamo. Na našem festivalu takšnega obnašanja ne toleriramo."

M. Z.