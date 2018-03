Švedska kraljeva družina sporočila ime hčerke princese Madeleine

Ime je sporočil kralj Karl XIV. Gustav

13. marec 2018 ob 10:57

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Kralj Karl XIV. Gustav je potešil radovednost javnosti in sporočil uradni naziv svoje nove vnukinje. Svetu je predstavil vojvodinjo Blekinga Adrienne Josephine Alice.

Ime najnovejše članice družine je sestavljeno iz treh imen. Ime Adrienne se na Švedskem sicer uporablja že od 16. stoletja, vendar ga doslej ni nosila še nobena Švedinja modre krvi. Josephine je eno izmed imen njene matere, Alice pa je ime njene prababice, matere kraljice Silvie.

Princesa Adrienne je že tretji otrok 35-letne princese Madeleine in njenega moža Christopherja O'Neilla. Njun naraščaj šteje še štiriletno princeso Leonore in dveletnega princa Nicolasa. Dojenčica je tudi sedma vnukinja švedskega kralja in kraljice nemškega rodu Silvie ter deseta v vrsti za prestol.

Princesa in njen soprog sta novico o novem naraščaju sporočila lani kar prek Facebooka. "S Chrisom z veseljem oznanjava, da sem noseča. Veseliva se, da nas bo kmalu pet!" je zapisala 35-letna princesa, ki je z objavo novice na družbenem omrežju namesto uradne izjave iz kraljeve palače navdušila mnoge, ki se jim zdijo monarhije ali vsaj okostenele tradicije, povezane z življenjem na dvoru, ostanek iz preteklosti."

K. K.