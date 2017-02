Švedska političarka Trumpu v posmeh, "všečki" na družbenih omrežjih padajo

Trumpova fotografija navdihnila Švedinjo

4. februar 2017 ob 12:48

Stockholm - MMC RTV SLO

Podpredsednica švedske vlade Isabella Lövin je navdušila na družbenih omrežjih, potem ko je objavila fotografijo, s katero se posmehuje ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Lövinova, ki je obenem ministrica za okolje in razvoj, je objavila fotografijo, na kateri podpisuje podnebni sporazum. Okoli nje je sedem kolegic, med njimi tudi ena v visoki nosečnosti, ki budno spremljajo podpis.

Fotografijo je navdihnila fotografija Donalda Trumpa, ko je v spremstvu sedmih moških podpisal odlok, ki je prepovedal financiranje nevladnih organizacij, ki podpirajo splav, tudi zgolj z informiranjem o tem. Omenjena fotografija je sprožila plaz komentarjev na družbenih omrežjih, ljudje so se zlasti zgražali nad tem, kako samo moški odločajo o zadevah, ki zadevajo predvsem ženske.

To je bilo zdaj tudi glavno sporočilo podpredsednice švedske vlade, so prepričani vsi. Sama pa ostaja diplomatska, ni želela komentirati parodije Trumpove fotografije, povedala je le: "Smo feministična vlada, kar se vidi na tej fotografiji. Vsak pa naj si fotografijo razlaga po svoje."

Fotografija je v trenutku osvojila uporabnike družbenih omrežij, ki so jo drug za drugim všečkali. "Čudovita fotografija! Upam, da jo boste poslali možu na drugo stran oceana," glasi eden izmed številnih komentarjev.

Švedska je med vodilnimi zagovornicami pravic žensk v svetu. Je država z najvišjim deležem žensk na delovnem mestu, tudi v parlamentu in vladi.

Just signed referral of Swedish #climate law, binding all future governments to net zero emissions by 2045. For a safer and better future. pic.twitter.com/OqOO2y8BU6

This group just made it more difficult for women to get access to health care worldwide. You tell me what's wrong with this picture. pic.twitter.com/8UQFWg8qO3