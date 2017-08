Švedski princ Carl Philip se veseli: rodil se mu je drugi sin

Le nekaj ur po rojstvu odgovarjal na vprašanja novinarjev

31. avgust 2017 ob 17:25

Stockholm - MMC RTV SLO

Švedska kraljeva družina se je znova povečala - na svet je prijokal še en princ, saj sta princ Carl Philip in njegova žena Sofia dobila drugega sina.

"V četrtek, 31. avgusta, ob 11.24 je princesa Sofia v bolnišnici Danderyd rodila zdravega in močnega otroka," je švedska kraljeva palača le nekaj ur po rojstvu zapisala na svojem profilu na Instagramu in dodala, da se tako mati kot otrok počutita dobro.

Presrečni očka je že v bolnišnici pripravil novinarsko konferenco in na njej odgovarjal na vprašanja novinarjev. Med drugim je razkril, da je Alexander, ki je prvo svečko upihnil aprila, dobil bratca, ki je ob rojstvu meril 49 centimetrov in tehtal 3400 gramov. Drugorojenec švedskega kralja Karla XVI. Gustava in kraljice Silvije je ob tem poudaril še, da je bil ob svoji ženi ves čas poroda.

Princ, ki je četrti v vrsti za švedski prestol (za starejšo sestro Victorio in njenima otrokoma, petletno Estelle in leto in pol starim Oscarjem) in nekdanja manekenka Sofia Hellqvist sta bila par od leta 2010, poročila pa sta se leta 2015. Aprila lani se jima je rodil prvorojenec Alexander, zdaj pa še drugi sin, čigar ime še ni znano.

Švedska kraljeva družina se bo kmalu znova povečala – princesa Madeleine, mlajša sestra Victorie in Carla Philipa, je namreč pred dnevi oznanila, da z možem pričakujeta tretjega otroka, ki se bo pridružil 3,5-letni Leonore in dveletnemu Nicolasu.

Spodaj si lahko ogledate nekaj fotografij, ki jih je švedska kraljeva družina objavila ob prvem rojstnem dnevu princa Alexandra.

T. K. B.