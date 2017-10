Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 121 kvadratnih kilometrov velik otok leži približno 1000 navtičnih milj zahodno od afriške obale in je zato precej izoliran od preostalega sveta. Foto: Reuters Dodaj v

Sveta Helena se veseli: končno dobiva letalsko povezavo s svetom

Na otok želijo privabiti več turistov

13. oktober 2017 ob 12:17

Jamestown - MMC RTV SLO

Sobota bo na otoku Sveta Helena zgodovinski dan, ki ga njenih 4500 prebivalcev nestrpno čaka že leta: na otoku bo namreč prvič v zgodovini pristalo letalo, nato pa tja iz Johannesburga letelo enkrat na teden.

To pomeni, da bo mali otok, ki sicer spada pod britansko zastavo, leži pa v Atlantskem oceanu, zahodno od srednjega dela afriške celine, vendarle povezan s svetom, so prepričani prebivalci Svete Helene. Polet iz Johannesburga v Južni Afriki do novozgrajenega letališča na otoku bo namreč trajal le šest ur (skupaj s postankom v Windhoeku v Namibiji) in stal 804 funtov (povratna vozovnica), medtem ko je bilo do zdaj do Helene mogoče priti le z ladjo, pa še to le z eno: tja je namreč občasno vozila britanska poštna ladja RMS St Helena, ki pa je od Cape Towna (Južna Afrika) do Helene potovala šest dni, za enosmerno vozovnico pa je bilo treba odšteti več kot štiri tisoč funtov (4.600 evrov). S februarjem bo zaradi nove letalske povezave omenjena ladja predvidoma nehala pluti.

Letališče bi sicer morali zgraditi že pred petimi leti, a se je zaradi pomanjkanja denarja gradnja zavlekla. Na koncu je britanska vlada za gradnjo in vzpostavitev potrebne infrastrukture porabila kar 285 milijonov funtov (več kot 320 milijonov evrov), kar je skupaj s tem, da na otoku živi 4534 ljudi (po štetju leta 2016), precej prispevalo k nesrečnemu poimenovanju letališča - to je tako dobilo vzdevek "najmanj uporabnega letališča na svetu", piše britanski Guardian.

Skupaj z letališčem tudi prvi hotel

A na srečo vseh Svetohelencev je britanska vlada pri postavitvi letališča vztrajala s pojasnilom, da "dolgoročni učinki gradnje letališča pretehtajo nad trenutnimi dodatnimi stroški". Na Sveti Heleni, kjer je zdaj povprečna letna plača le dobrih sedem tisoč funtov (osem tisoč evrov), si največ obetajo predvsem od turizma, saj bo tedenska letalska povezava otok vendarle odprla svetu. Sočasno z letališčem tako svoja vrata odpira tudi prvi hotel na otoku, Mantis St. Helena, ki stoji v prestolnici Jamestownu in ima 30 sob. Do zdaj so lahko turisti prespali le v gostiščih oz. v redkih zasebnih penzionih.

Iskreno rečeno, do zdaj na Sveti Heleni po več turističnih zmogljivostih niti ni bilo potrebe - kot navaja Guardian, je otok med majem 2016 in majem 2017 obiskalo samo 3795 turistov. Svetohelenci verjamejo, da se bo to zdaj povsem spremenilo. Ustanovili so tudi svojo prvo turistično agencijo, ki kot osrednji aranžma ponuja sedemdnevno krožno potovanje po otoku, ki vključuje predvsem oglede narave in številnih endemitskih rastlinskih in živalskih vrst - na otoku ali ob njem namreč živi 500 takšnih, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje.

Vsekakor pa na Sveti Heleni upajo, da bodo turiste s tovrstnimi aranžmaji vendarle prepričali, da je njihov otok več kot le kraj, kamor so poslali umret Napoleona.

T. K. B.