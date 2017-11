Svetovna prvakinja Alenka Artnik zdaj sanja še o rekordnem potopu

Zmagoslavje Alenke Artnik v Hondurasu

8. november 2017 ob 21:00

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Slovenci smo osvajali najvišje vrhove sveta, preplavali najdaljše reke na svetu in pretekli najdaljše maratone na zemeljski obli. Šport imamo očitno v krvi, čeprav včasih zanj ni niti osnovnih pogojev.

To velja tudi za novo svetovno prvakinjo v globinskem potapljanju na vdih Alenko Artnik. Njen rekord namreč za kar trikrat presega najglobljo točko slovenskega morja.

Kar je uspelo Artnikovi, je redko viden podvig. V petih letih aktivnega treniranja in tekmovanja, je od absolutne začetnice priplavala do naslova svetovne prvakinje. Nekoč aktivna veslačica na mirnih vodah za to nima povsem jasne razlage. Morje in voda ji pač prijata, že po nekaj potopih pa je ugotovila, da se tam doli dobro počuti.

"Sam potop traja tri minute in pol, doživljam pa ga zelo na kratko. Meni so prekratki. Ko pridem nazaj na površje, bi si želela, da bi ta izkušnja trajala dlje," pripoveduje.

Mejnik stotih metrov je premagan

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Hondurasu je njen potop trajal najdlje. Ob osvojenem naslovu je postala tudi četrta zemljanka, ki ji je uspelo premagati magično mejo stotih metrov. Dosežek, ki ga je napovedovala že lani, uresničila pa z veliko treninga in popolno osredotočenostjo na podvig.

"Fokus je najbolj pomemben. Potrebno je razmišljati o svojem telesu, da je sproščeno in da izenačujemo pritisk. To je tisto, kar je pri potapljanju v globine najteže," pove.

Mejnik stotih metrov je premagan. Zdaj si želi postati tudi svetovna rekorderka. "Zdaj je absolutni svetovni rekord 104 metre. Vem, da sem zelo blizu temu rezultatu, ampak še zmeraj blizu in daleč," prizna.

Ali veliko tvega? Ne. Ko trenutek ni pravi, se raje obrnem, pove Alenka. Raje zdrav na obali kot rekorder na dnu morja. Bo že držalo ...

VIDEO Svetovna prvakinja v potapljanju na vdih

