Sveža solata, kumare in redkvice z ledene Antarktike

Gojenje brez zemlje, dnevne svetolobe in pesticidov

5. april 2018 ob 14:39

Bremen - MMC RTV SLO, STA

Znanstveniku je na raziskovalni postaji na Antarktiki uspelo vzgojiti več kilogramov zelenjave. Tehnika bi lahko olajšala tako življenje tamkajšnjih raziskovalcev kot tudi astronavtov na prihodnjih odpravah.

Nemškemu znanstveniku je na polarni raziskovalni postaji na Antarktiki uspel poseben podvig. V rastlinjaku brez zemlje, dnevne svetlobe in pesticidov je pridelal 3,6 kilograma solate, 19 kumar in 70 redkvic.

Kot je pojasnil vesoljski inženir Paul Zabel z nemškega centra za letalstvo in vesoljske polete v Bremnu, so pridelke na raziskovalni postaji Neumayer III že težko pričakovali. Povedal je še, da je prve pridelke pobral sredi februarja, pričakuje pa, da bo od maja dalje vsak teden pobral od štiri do pet kilogramov solate, paradižnika, kumar, paprike, redkvic in zelišč. Zelenjavo, ki raste v posebnem rastlinjaku, vsakih nekaj minut računalniško vodeno poškropijo korenine z raztopino hranilnih snovi.

Gojenje zelenjave bi lahko izredno olajšalo bivanje na raziskovalni postaji, ki je v antarktični zimi odrezana od sveta. Tamkajšnji znanstveniki morajo zato več mesecev preživeti z zalogami hrane, kar pomeni, da so dlje časa brez sveže zelenjave.

V okviru enoletnega projekta bodo skušali zelenjavo pridelovati v različnih neugodnih razmerah, ugotovitve pa bi lahko koristile tudi astronavtom ob morebitnih prihodnjih odpravah na Mars in Luno.

M. Z.