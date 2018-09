Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! "Moje sanje so, da se bo nekega dne ta narod prebudil in začel živeti v duhu pravega pomena svojih prepričanj: "Prepričani smo, da so vsi ljudje enakopravni." Moje sanje so, da bodo lahko nekoč na rdečih hribih Georgie sinovi sužnjev in sinovi sužnjelastnikov sedeli skupaj za isto mizo kot bratje. Moje sanje so, da se bo nekoč celo puščavska država Misisipi, zdaj polna krivice in zatiranja, spremenila v oazo svobode in pravice. Moje sanje so, da bodo moji štirje otroci nekega dne del naroda, ki jih ne bo sodil po barvi kože, temveč po njihovih dejanjih. To so moje sanje," se glasi del znamenitega govora Martina Luthra Kinga mlajšega iz leta 1963. Foto: Photography Archive, Department of Special Collections, Stanford University Library/Bob Fitch Natanko pol stoletja po smrti Martina Luthra Kinga mlajšega je nastal celovečerni dokumentarni film o njem, naslovljen Jaz sem Martin Luther King (I Am MLK Jr.). Pod isto producentsko ekipo so nastali tudi dokumentarci o Muhammadu Aliju (Facing Ali), Heathu Ledgerju (I Am Heath Ledger), Johnu F. Kennedyju (I Am JFK Jr.) in Bruceu Leeju (I Am Bruce Lee). Foto: IMDb Zgodba Martina Luthra Kinga mlajšega je seveda tudi zgodba o dosežkih gibanja za državljanske pravice in o tragediji, imenovani rasizem, ki ameriško družbo razjeda še danes. Foto: Arhiv RTV SLO/Steve Schapiro Sorodne novice Revolucionarno leto 1968 na washingtonski razstavi Ameriška odisejada Glasba, vzplamtela iz tragične smrti Martina Luthra Kinga pred natanko pol stoletja Govor devetletne pravnukinje Martina Luthra Kinga postal spletna uspešnica

Sveži dokumentarec o Martinu Luthru Kingu mlajšem

Na TV SLO ob 50. obletnici smrti borca za človekove pravice

9. september 2018 ob 13:54,

zadnji poseg: 10. september 2018 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav je Abraham Lincoln leta 1863 odpravil suženjstvo, se je takrat boj Afroameričanov za enakopravnost šele dobro začel in je doživel tudi številne padce. Eden izmed teh padcev se je zagotovo zgodil leta 1968, ko je v atentatu umrl Martin Luther King mlajši, ikona boja za človekove pravice.

Natanko pol stoletja po smrti Martina Luthra Kinga mlajšega je John Barbisan posnel celovečerni dokumentarni film o tem Nobelovem nagrajencu za mir, naslovljen Jaz sem Martin Luther King (I Am MLK Jr.).

Dokumentarni film Jaz sem Martin Luther King ste si lahko ogledali v nedeljo na Televiziji Slovenija 1.



Arhivski posnetki, glasba in snemalne lokacije

Dokumentarec poleg arhivskih posnetkov in fotografij odlikujejo tudi glasba in posamične pesmi, ki so dajale zagon gibanju za človekove pravice. Posebno noto pa mu dajejo tudi snemalne lokacije, saj so bili intervjuji s protagonisti posneti na mestih, v cerkvah, kjer je Martin Luther King mlajši nastopal in pridigal kot baptistični duhovnik.

V filmu tako med drugim vidimo arhivske posnetke Kinga, sicer pa med drugim vključuje še intervjuje s kongresnikom Johnom Lewisom, Carmelom Anthonyjem iz košarkarske ekipe Oklahoma City Thunder, borko za človekove pravice Diane Nash, CNN-ovim novinarjem Vanom Jonesom, Malcolmom Jenkinsom iz ekipe ameriškega nogometa Philadelphia Eagles, Nickom Cannonom, Minnijeanom Brown-Trickeyjem, duhovnikom Alom Sharptonom, Andrewjem Youngom, Bernardom Lafayettom, Jeffreyjem Shaunom Kingom, Nolanom Shiversom, Rutho Harris, Janice Kelsey in Claybornom Carsonom.

Dokumentarci o pokojnih ikonah

Na režiserski stolček Paramountovega dokumentarca pa je poleg Barbisana sedel še Michael Hamilton. Pod isto producentsko ekipo kot ta dokumentarec so nastali tudi dokumentarci o Muhammadu Aliju (Facing Ali), Heathu Ledgerju (I Am Heath Ledger), Johnu F. Kennedyju (I Am JFK Jr.) in Bruceu Leeju (I Am Bruce Lee).

Dobro uro in pol trajajoči dokumentarni film predstavlja zgodbo Kingovega izrednega življenja, čeprav je umrl pri vsega 39 letih. Njegova zgodba pa je seveda tudi zgodba o dosežkih gibanja za državljanske pravice in o tragediji, imenovani rasizem, ki ameriško družbo razjeda še danes.

Avtor najboljšega govora 20. stoletja

"Imam sanje, da bodo moji štirje otroci nekega dne živeli v državi, kjer jih ne bodo sodili po barvi kože, ampak po vsebini njihovega značaja," je med drugim v svojem govoru 28. avgusta 1963 na protestnem shodu Afroameričanov v Washingtonu dejal King. Dotični govor, v katerem je razkril svoje sanje, sanje o ZDA, kjer se ljudje ne ločijo po barvi kože, je bil ob prelomu tisočletja razglašen za najboljši govor 20. stoletja.

Najmlajši Nobelov nagrajenec za mir

Martin Luther King mlajši se je rodil leta 1929 v Atlanti v zvezni državi Georgia. Poleg tega, da je bil baptistični duhovnik in vodilna oseba ameriškega gibanja za državljanske pravice, je bil tudi doktor filozofije. Leta 1964 je postal najmlajši dobitnik Nobelove nagrade za mir, ki so mu jo podelili za prizadevanje za konec rasne segregacije in diskriminacije temnopoltih Američanov. Leta 1968 je umrl v atentatu med obiskom v Memphisu v zvezni državi Tennessee.

P. G.