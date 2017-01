Švica zaradi "nadležnosti" zavrnila državljanstvo veganski aktivistki

Nancy Holten in njen boj proti kravjim zvoncem

13. januar 2017 ob 12:38

Zürich - MMC RTV SLO

Švica je Nancy Holten, na Nizozemskem rojeni aktivistki za pravice živali, zavrnilo prošnjo za državljanstvo potem, ko je njenim sovaščanom dokončno prekipelo, ko se je Holtenova spravila še nad kravje zvonce.

42-letna aktivistka se je v Švico preselila pri osmih letih, tekoče govori nemško, njeni otroci pa so švicarski državljani. A kljub temu so ji pristojne oblasti že drugič zavrnile prošnjo za švicarski potni list. Razlog naj bi bilo njeno goreče nasprotovanje kravjim zvoncem in drugim švicarskim tradicijam, kot so dirke odojkov, poroča časnik The Local.

Holtenovo celo svet vaščanov v lastni vasi, kjer biva, označuje za "gofljo", prvo prošnjo za državljanstvo pa so ji z 206 glasovi proti in 144 za zavrnili leta 2015, čeprav so mestne oblasti takrat njeno prošnjo odobrile.

In zakaj Holtenova tako zelo nasprotuje kravjim zvoncem? Aktivistka trdi, da nošnja težkih kovinskih zvoncev okoli vratu švicarskim kravam povzroča hude fizične in psihične bolečine. Švicarji (pa tudi turisti) pa si po drugi strani sploh ne morejo predstavljati krav brez slikovitih zvoncev.

Nasprotuje tudi cerkvenim zvonovom

V Švici o odobritvi državljanstva delno odločajo stanovalski sveti, sestavljeni iz prebivalcev istega okrožja kot prosilec. In Holtenova je očitno precej nepriljubljena med vaščani Gipf-Oberfricka. Lokalna predstavnica švicarske Ljudske stranke Tanja Suter je tako za švicarske medije povedala, da jim gre Holtenova na živce in da ne spoštuje tradicije.

Urs Treier, predstavnik lokalne vlade, pa je za The Local povedal, da vaščani dobro vedo, da Holtenova pravno ustreza vsem zahtevam za državljanstvo, a da "če se oseba postavi v središče pozornosti in se upira proti sprejetim tradicijam lokalne skupnosti, to lahko povzroči, da ta skupnost take osebe pač noče v svoji sredini".

Vaščanom gredo na živce tudi številni intervjuji, ki jih zaprisežena veganka daje medijem. "Kravji zvonec spušča zvok 100 decibelov, kar je primerljivo s pnevmatskim vrtalnikom. Tudi mi ne bi hoteli, da nam ob ušesih visi kaj takega. Živali prenašajo okoli vratu pet kilogramov, kar povzroča trenje in jim reže kožo," je dejala Holtenova za Daily Mail.

Kravji zvonci pa niso edino, proti čemer se bori rojena Nizozemka. Samooklicana svobodna novinarka, avtorica, fotomodel in študentka igre je v zadnjih letih organizirala kar nekaj kampanj, uperjenih proti priljubljenim švicarskim konjičkom, kot sta lov in dirka prašičkov, živcirajo pa jo tudi cerkveni zvonovi.

Švicarji tradicije ne dajo

Holtenova sicer ni prva, ki so ji Švicarji zavrnili državljanstvo na podlagi kulturnih razlik. Lani je mestni svet v vasi Bubendorf zavrnil državljanstvo kosovski družini, ki je tam živela že deset let. Razlog? Stanovalskemu svetu je šlo v nos, ker družina nosi trenirke tudi po mestu. In leta 2014 so zavrnili državljanstvo Američanu, ki je živel v Švici 43 let, kot razlog pa navedli, da tudi po toliko časa ni bil sposoben pravilno navesti vseh jezer v okrožju, poroča Vice.

čeprav je Holtenova izjemno potrta, da je ponovno ostala brez tako želenega državljanstva, pa pravi, da bo svoj boj proti kravjim zvoncem nadaljevala. "Še vedno sem predana tistemu, kar je meni pomembno. Še posebej glede živali. Njihova dobrobit mi je izjemno pomembna," je povedala. "Če bi s tem prenehala, ne bi bila pristna in iskrena. Zato se ne mislim spremeniti zgolj zavoljo švicarskega potnega lista."

Holtenova še meni, da je njeni sovaščani niso podprli, ker je preveč glasna in govori, kar misli, da pa njen namen nikdar ni bil napadati švicarsko tradicijo - gre ji zgolj za dobro živali. Ob tem še poudarja, da je Švica njen dom in država, kjer ima družino, prijatelje in službo.

K. S.